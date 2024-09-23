Değerli Okurlar,

Ülkemizde herkes az da olsa yüreğindeki umudunu saklı tutsa da Küçük bir kızın günler süren aramaları ne yazık ki topluca katliamla sonuçlandı. Ulusça çok üzüldük ama en çok ailenin/sülalenin sorumlu olmasına kahrolduk. Bazı yerlerdeki çürümüşlüğü gösteren bu olayda günlerdir net sonuç alınamaması da ayrı bir konu…

Ancak, yazılı ve özellikle de görsel medyanın (televizyon kanalları başta, hatta tüm ciddi tüm ulusal kanallar) her gece konuyu saatlerce etraflıca tartışması, paylaşması, yorumlaması, görüntülemesi ve abuk subuk alternatifleri konuşması; Türk halkını rahatsız ediyor.

RİCA EDİYORUM, YAPMAYINIZ, BU SAÇMALIĞA SON VERİNİZ…

Çünkü bunları izleyen;

- Anneler ve babalar,

- Nineler ve dedeler,

- Ebeveynler,

- Aile kuracak müstakbel çiftler,

- ÖZELLİKLE DE ÇOCUKLAR PERİŞAN OLUYORLAR.

ONARILMAZ BİR TRAVMA YAŞATIYORSUNUZ…

Yapmayın, çünkü;

- Bu bir spor programı değil,

- Evlilik programı değil,

- Anlamsız yarışmalardan değil,

- İğrenç dizilerden değil,

- Savaş canlı yayını değil,

- Seçim süreci değildir…

Bu sizi vurur.

Medyanın asıl amacı;

- Doğru ve gerçek haber vermek,

- Eğitmek,

- Eğlendirmek,

- Dünyayı eve getirmek,

- Ufuk açmak olmalıdır.

Sizi asli görevinizi yapmaya davet ediyorum.

Saygılarımla