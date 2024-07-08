Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) bir mücadele, azim, kararlılık ve çok büyük bir emeğin ürünüdür.

Geçmişten günümüze gelmiş bir olayı o günkü koşullarda değerlendirmek gerekmektedir.

Belki de bugünkü koşullar ile çok basit ve sıradan gelen olaylar o günkü koşullar ile çok zor ve gerçekleşmesi inanılmaz şeyler olabilir.

1998 yılında yasası bile olmayan organize sanayi bölge mücadelemizin başlangıcında tek bir metre su borusu, kanalizasyonu, elektriği, yolu, doğal gazı ve arıtması olmayan ve bugün NOSAB dediğimiz bir yerden bahsetmek istiyorum…

Konuyu uzatmadan söyleyeyim, hayal ettik ve gerçekleştirdik.

Bugün NOSAB, Türkiye’de 403 organize sanayi bölgesi içerisinde TSE standartları çerçevesinden yapılan incelemede “En Çevreci ve Yeşil OSB” belgesi almış 9 OSB’den biri haline gelmiştir.

NOSAB yönetimi, bölgenin kuruluş belgeselini hem film hem de daha detaylı olarak kitap haline getirerek, ülkemizdeki bütün üniversiteler ve kütüphanelere dağıtarak gelecek nesillere ışık tutsun diye bir mum yaktı.

Belgeselin amacı, aynı zamanda Türkiye’de sanayimizin tarihine bir ışık tutmak ve asıl olarak da bir başarının arkasındaki görünmez kahramanları ortaya çıkararak onları ödüllendirmek.

Aynı zamanda bu belgesel sivil toplum örgütlerinin de eğer istenilirse çok büyük yatırım ve organizasyonlara imza atabileceklerinin adeta bir ispatı niteliğinde.

Belgeselimizde ilk başlangıcımızda elimizden tutan, bizlere manevi destekleri olan milletvekilleri, bürokratlar, işçilerimiz ve iş insanlarımızı asla unutmadık.

Kuruluş yıldönümümüzden günümüze kadar onları hep yad ettik ve andık.

Bu kitabın ve belgesel filminin hazırlanması bir yıldan fazla sürdü.

Adı geçen kahramanları ve belgeseli oluşturanları teker teker saymak istemiyorum, kitapta bulabilirsiniz.

Kitap aynı zamanda bağış karşılığı satılacak, elde edilen gelir ise öğrencilere burs olarak dağıtılacak.