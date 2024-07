Son zamanlarda Bursa’nın özellikle batısında Balat, Özlüce, Yüzüncü yıl, İhsaniye gibi pek çok noktasında yüz binlerce vatandaş, şehri yaşanmaz hale getiren özel bir asayiş sorunundan muzdarip.

Çoğu modifiyeli lüks araçlarla bilhassa geceleri, saat 22.00 ‘den başlayıp sabaha karşı süren, hatta güpegündüz icra edilen lastik öttürmeler, egzoz sesi patlatmalar, araçlardan yüksek ses müzik vermeler, driftler vs. mahallelileri canından bezdirmiş durumda.

Görüştüğümüz emniyet görevlileri, 155 polis ihbar hattının sürekli olarak şikayetlerle dolu olduğunu belirtiyor. Yaşlısı, çocuğu, hastasıyla yüz binlerin yaşadığı mahalde genelde gece vakti aktif olan şehir magandalarıyla mücadele ve biçimi maalesef çok yetersiz.

Türk Ceza Kanunu’nda 123. madde var. Bu madde bu tür suçların trafik suçu değil, asayiş suçu olduğunu belirtiyor. Yine TCK 54 müsadere hükümlerine göre (biraz tartışmalı olsa da) bu tür araçlara el konulup müsaderesine bile gidilebilir. Ancak, emniyet güçleri sadece trafik cezaları uygulayarak esas noktayı kaçırıyor.

Madde diyor ki “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla…., gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” Maddedeki “özel şikayet” unsurunun hukuka uygun olmadığını belirteyim zira kimse şehir eşkıyaları ile bire birde şikayetçi konumunda karşı karşıya gelmek olmak istemiyor. Oysa kamuyu, yüz binlerce insanı rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere karşı yapılacak tahkikatta şikayete ne gerek var? Biraz mantıksız.

Yine düğün konvoylarının şehrin ana arterlerini keyfi kapadığını, araç sürücülerinin tepkiler gösterdiğini görüyoruz. Tam bir şehir magandalığı olan bu eylemlere karşı ne tür yaptırımlar uygulanıyor ? Sünneti, evliliği Bursa‘da günde 100 düğün olsa, her düğünde de 30 araç, her gün üç bin aracın şehir içinde kornalarla tur attığı bir “gürültü şehri”. Buna asker uğurlamaları vs dahil değil.

Şehri yaşanmaz hale getiren bu esas sorunların çözümü için MAGANDALIKLA MÜCADELE YASASI çıkmalı. Başta milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Gittiğiniz Avrupa’da hatta yanı başımızdaki Bulgaristan ‘da bile bu tür magandalıkların yüzde birine müsaade ediliyor mu? Sunacağınız kanun teklifleriyle şehir magandalığına ağır cezalar müeyyideler getirin.

İçişleri Bakanlığına da özel bir çağrıda bulunuyoruz. Pek çok şehirden büyük olan koskoca Bursa Özlüce, Yüzüncü yıl gibi yüzbinlerin yaşadığı mahallelerde bir karakol binası bile yok. OSB‘nin karakol noktasına bağlı. Polis ekipleri çok yetersiz sayıda ve inanılmaz fedakarlıkla koşturuyor çalışıyorlar. Basit trafik cezaları kesilerek bu iş çözülmez beyler.

Biraz millete kulak verin!