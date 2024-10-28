2023 yılı istatistiklerine göre, Türkiye’de Barolara kayıtlı Avukat sayısı 185 in 749. İstanbul 65 bin, Ankara 25 bin, İzmir 13 bin, Antalya 7 bin sayılarıyla başı çekiyor. Bursa’da sayı 6 bine yakın ve sayı bakımından Türkiye’de 5. sırada. Ardahan Barosu, 50’nin altında Avukat sayısı ile en az sayı listesinin başında.

Ülkemizde hesapsızca Hukuk Fakülteleri açıldığını, adı sanı duyulmamış Vakıf Üniversiteleri, apartman görünümlü Hukuk fakültelerinin mantar gibi çoğaldığını, mezunu olduğum yüzlerce yıl geçmişi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk, Ankara Hukuk gibi sadece bir kürsüde onlarca profesör, doçent, eğitim kadrosuyla eğitim verilirken, bugün bahsi geçen yeni üniversitelerin Hukuk Fakültelerinin pek çoğunda bırakınız profesörü, doçent kadrolarının bile boş olduğunu , Hukuk eğitimi kalitesinin günden güne düştüğünü, sonuçta memlekette en çok sızlandığımız Hukuk-Adalet kalitesini bugünlere getirdiğini hemen hepimiz biliyor ve seslendiriyoruz.

Bir yanda artık Hukuk fakültesini bitiren, doğrudan Avukatlık stajına başlayamayacak. Kısa süre önce yürürlüğe giren HMGS hukuk mesleklerine giriş sınavının sonuçlarının bu sıkıntılara kısmen bir çözüm getireceği beklentisi hakim ise de, sorunun tek ayağını çözmekle bu işin içinden çıkabilmek mümkün olmayacak.

Evet, Barolar Yasa gereği iki yılda bir seçimli olağan genel kurullar yapmak zorunda.

Sonu çift rakamla biten yılların Ekim ayları seçim aylarıdır. Her il Barosu genel kurullarını yapar, Başkanını, yönetimi, denetimi, disiplini, TBB delegelerini ve ilgili ihtiyari kurulları oluşturur. TBB delegeleri bir süre sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanını, Yönetimi ve ilgili kurulları seçer.

Büyük patırtılarla, siyasi mülahazalarla kurulmak istenen bir ile bir Baro yetmez, ikinci üçüncü Baro olsun mantığı ile kabul edilen yasa sonucunda ne mi oldu? Dağ fare doğurdu desek yanlış olmaz.

Sadece İstanbul ve Ankara’da 2 nolu baro kurulabildi, üye sayısı toplam 5 binlerde ve ülkede kayıtlı avukatların yüzde 3’ü itibar etmiş. Barolar Birliği’nin yapısını değiştirmeye pratikte hizmet etmekten uzak. Camiada bu yapının/yasanın kısa gelecekte iptal edileceği, birden fazla Baro olayının ömrünün uzun olmayacağı fikri ve kanaati hakim.

Baroların Genel Kurullarında yıllardır mesleki meseleler, sorunlar, ülkenin hukuk sorunları, temel hakların pratiğindeki sıkıntılar, kolluk gücünün, savcılıkların, mahkemelerin, idarenin tutumu gibi onlarca temel meseleler dillendirilir, seçim sonucunu bir miktar da siyasi duruş çizgisi belirler.

Bursa Barosu’nda da sevgili meslektaşımız, hali hazırdaki Başkan Avukat Metin Öztosun ve ekibi güven tazeleyerek kazandı. Yarışta yer alan diğer Başkan adayları Av. Sibel Özbudak ve Av. Hakkı Savunur Soğancı ile girilen hizmet yarışında işin doğasında bulunan ufak tefek olumsuzluklar haricinde Bursa Barosu’na yakışır centilmence bir süreç geride kaldı. Başkan ve ekibine bu çetin ve yorucu görev sürecinde başarı ve iyi şans diliyoruz.

Bu vesileyle de Cumhuriyetimizin 101. Yılında, yani ikinci yüz yılımızda kurucumuz M. Kemal Atatürk ‘ün muasır medeniyet hedefine ancak ve an başta ADALET‘i yüceltmek ve sağlamakla ulaşabileceğimizin farkında olarak tüm okurlarımızın bayramını en içten duygularla kutluyorum.