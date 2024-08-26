“…öylesine ciddiye alacaksın yaşamayı,

Yetmişinde bile, mesela zeytin dikeceksin,

Hem öyle çocuklarına kalır diye değil,

Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için,

Yaşamak, yani ağır bastığından.”

NAZIM HİKMET. Yaşamaya Dair şiirinden…

17 Haziran 2003’te başlayan köşe yazarlığı maceram, önemli bir ara olmaksızın 20 yılı aşkın bir süredir istikrarlı bir şekilde Ekohaber Gazetesinde devam ediyor.

1000’i aşkın köşe yazdım. Bazen de sosyal medya sayfalarına eklediğim yazılarımı, çok sayıda WhatsApp gruplarına arkadaşlarıma ve çok sayıda derneklere ve sanayi kuruluşlarına düzenli olarak gönderiyorum.

Tüm yazılarımı ve arşivlerini bir araya getirerek, yarınlara tarihi bir belge, bir üretici, ihracatçı ve girişimcinin kaleminden derli toplu bir toplumsal günlük bırakmak amacı ile köşe yazılarımı 2024 yılında gözden geçirip iki cilt halinde “Meraklı Yazılar” başlığı altında topladım.

Seyahat yazılarıma odaklanan yazılarım ise şehir anlatıları başlığı adı altında ayrı bir kitap olarak okuyucularım ile buluşuyor.

Elinize geçecek olursa kitaplarım eğer, hem okur hem yazar olarak çift yönlü bir öğrenmeye olanak veren, yazar ve okur etkileşiminin her iki tarafa da yeni bakış açıları sunduğu 20 yılı aşkın köşe yazarlığı serüvenim, kronolojik olarak düzenlenmiş 1 cilt ve 2 cilt halinde devam edecektir.

Yazılarımda yıllar önce Tunus’ta başlayan” Arap Baharı”nın ülkemize olacak zararlarını yıllar önce sezebildiğimi, bazı ekonomik ve sosyal sorunların hiç değişmediğini göreceksiniz.

Çok değerli okuyucularım beni daha iyi ve yakından tanıyabilmeniz açısından derlemiş olduğum kitaplardaki yazılarımı niçin, neden, amaç, fayda, kurgu, vatan sevdam, konular, düşünceler, yenilikler ve sonuç başlıkları altında yazı dizisi olarak yayınlayacağım.

Kitaplarım hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.

Saygılarımla.