Bakır fiyatları, düşen metal stokları, olası ABD ekonomik durgunluğuna ilişkin endişelerin azalması ve Çin‘de talebin iyileşme belirtileri göstermesiyle desteklenerek yükseldi.

Londra Metal Borsası‘nda üç ay vadeli bakır, yüzde 0,2 artışla 9.281 dolar/tona çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda Eylül vadeli bakır, yüzde 0,4 artışla 74.000 yuan/tona (10.375,48 dolar) yükseldi.

Analistler, makroekonomik tablonun yakın zamanda korkulduğu kadar kasvetli görünmediğini belirterek temeller de iyileşme belirtileri gösterdiğine vurgu yaptı. Bu ayın başlarında, yaklaşan bir ABD resesyonu korkusu LME‘de bakır fiyatını Mart ayından bu yana en düşük seviyesi olan 8.714 dolar/tona düşürdü.

Ancak daha ucuz metal fiyatı fiziki talebi artırdı ve daha olumlu ABD verileri yakın zamanda sert bir inişle ilgili endişeleri hafifletti.

Analistlere göre üretimde talep bakır ve alüminyum için iyileşme belirtileri gösteriyor.

SHFE‘de bakır stokları geçen hafta yüzde 8 düştü, geçen yılın Aralık ayından bu yana en büyük haftalık düşüş oldu.

LME‘de stoklar yakın zamanda azaldı.

SHFE‘de çinko, yüzde 1,7 artışla 18 Temmuz‘dan bu yana en yüksek seviyesi olan 23.780 yuan/tona kadar yükseldi.

LME‘de çinko, 17 Temmuz‘dan bu yana görülmemiş bir seviye olan 2.870 dolar/tona kadar yükseldi.

Bloomberg, konsantre arzının sıkılaşmasının spot işleme ücretlerini negatif bölgeye zorlamasının ardından Çinli çinko izabe tesislerinin olası üretim kesintilerini görüştüğünü bildirdi.