Başlıktan önce 24 Ocak tarihini görünce bizim yakın tarihimizdeki 24 ocak kararları aklıma geldi. Ama bizim yazımız o kararlarla ilgili değil de MASAK kararları ile ilgili. MASAK, 26 ve 27 sayılı tebliğlerle eski tebliğlerde bazı değişiklikler yapmıştır. Okurlarımız bunları dikkatle okuyup uygulamalarını önemle tavsiye etmekteyim.

25 Aralık 2024 Tarihli ve 32763 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ve 19 sayılı genel tebliğde değişiklik yapan 27 sayılı tebliğle

a. Önceki tebliğdeki unsurlarının ibaresi unsurlarından en az dört adedi şeklinde değiştirildi.

b. Gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satım, saklanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcılar uzaktan kimlik tespiti yapamazlar ve sürekli ilişki tesisinde kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde para yatırma çekme işlemlerinin müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka veya kredi kartı hesabı aracılığıyla yapılması zorunludur.

c. Uzaktan kimlik tespiti 1 no.lu geçici madde ile düzenlenmiştir. Bu madde şöyledir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına cevaz verilene kadar, kripto varlık hizmet sağlayıcılar gerçek kişi müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, bu Tebliğin ikinci bölümünde düzenlenen yöntem ve genel esaslar ile dördüncü bölümünde belirlenen tedbirler kapsamında gerçekleştirir. 4/A maddesi uyarınca kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyadı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.”

Bu maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yine aynı Resmi Gazete’de yayımlanan sıra no 5’te değişiklik yapan 26 sayılı tebliğle

a. 5 nolu tebliğin 2.1 maddesindeki türleri bakımından ibaresinden sonra “risk temelli yaklaşımla“ ibaresi eklenmiştir. Aynı tebliğin üçüncü paragrafındaki yukarıda bahsedilen ibaresi kaldırılmış ve aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

b. “Müşteri konumundaki yurt dışında mukim bankanın Yönetmeliğin 17/A maddesi kapsamında gerçek faydalanıcısı kabul edilen kişilerin kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgileri risk temelli yaklaşım çerçevesinde alınmayabilir

c. Aynı ibare tebliğin 2.2.2 maddesine de eklenmiştir. Yani burada da istenenler, risk temelli yaklaşım çerçevesinde alınmayabilir.

d. 2,2,5 ve 6 nolu paragrafa TC kimlik numarası ibaresinden sonra Türk uyruklu olmayanlar için doğum yeri bilgisi de alınacağı hükmü konulmuştur.

e. Nakit çekim tutarı ile ilgili bin TL. ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve kart hamilinin fiziken işyerinde bulunduğu ve kartın fiziken kullanıldığı veya elektronik ticarette güven damgası tebliğindeki hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal ve hizmet alımı ile fatura ödemelerinde şeklinde değişiklik yapılmıştır.

f. Tebliğin 2.2.10 maddesinde şans ve bahis oyunu faaliyetlerini münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile ilgili hükümlerde düzenleme yapılmıştır.

g. Aynı tebliğin 2.2.11 maddesinde değişiklikler yapılmış ve maddenin ikinci ve üçüncü paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.

h. Aynı tebliğin 2.2.11 inci maddesinden sonra elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemler hakkında 2.2.12 inci madde eklenmiştir.

i. Tebliğe eklenen 2 no.lu geçici madde ile bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde müşterilerin kimlik tespitini ve tebliğe uygun hale getirilmesi hükmü konulmuştur.

j. Diğer düzenlemeler yazımıza alınmamıştır. Ancak uygulayıcılar bu tebliğleri çok dikkatle okumalı ve uygulamalıdır.

k. Tebliğin 6 ve 8’inci maddeleri 25.01.2025 tarihinde 7 ve 9 uncu maddeleri 25.02.2025 tarihinde diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kısaca açıkladığımız bu değişikliklerle önemli düzenlemeler yapılmıştır. İlgililerin 26 ve 27 sayılı tebliği dikkatle inceleyerek gecikmeden gerekli değişiklikleri yapıp uygulamalarını önemle tavsiye etmekteyim.