Sekiz yıl önce yöneticilik hayatımı sonlandırıp emekliliğimi yaşamaya karar verdiğimde kendime şunu sormuştum: Günlerini nasıl geçireceksin?

Kararım şu oldu; okuyarak. Çünkü çalışma hayatım çok yoğun geçmişti; mesleki yayınlar dışında roman, anı, inceleme gibi dallardaki yayınları okuyamamıştım. Kütüphanemde birikmiş epey kitap okunmayı bekliyordu. Önceleri yılda 20-30 kitap okurken yakın yıllarda bunu kırk kitaba kadar çıkardım. Bunların önemli bir kısmı klasik romanlardı. Ağırlık olarak Rus yazarlarının yanında Türk, Fransız, İngiliz, Amerikalı yazarları da okudum, okuyorum.

Peki okudum da ne oldu? Öncelikle beynimin zenginleştiğini fark ettim. Yeni dünyalarım oldu. Çevirmenlerin özenli dil kullanımları ölçüsünde Türkçem zenginleşti.

Okuma konusunda bilge kişilerin sözlerini ve bazı anonim sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım neler demişler:

-Katip Çelebi: Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur.

-Aliya İzzetbegoviç: Okumak özgürlüğe uçmaktır.

-Anatole France: Bana kitaplarını göster, sana çocuklarını ruh halini söyleyeyim.

-Montaigne: Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.

-Ovidius: Gençleri kitapla beslenmeyen milletlerin sonu hüsrandır.

-Joseph Addison: Bir vücut için egzersiz ne ise zihin için de okumak odur.

-Emily Dickinson: Hiçbir gemi bizi kitap kadar uzaklara götürmez.

-Voltaire: Kitabın yaprakları bizi aydınlığa götüren kanatlar gibidir.

-Ruskin: Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür. Günün kitapları ve bütün zamanların kitapları.

-Shakespeare: Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.

-Balzac: Kurnaz insanlar okumayı küçümserler. Basit insanlar ona hayran olurlar. Akıllı insanlar onu kullanırlar.

-Afrika Atasözü: Kitap cepte taşınan bir çiçek bahçesidir.

-Voltaire: Okumak ruhu yüceltir.

-J.P. Sartre: Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür.

-Anonim: Bilgin unutmuş, kitap unutmamış.

-Horace Mann: Öğrencilerine okuma aşılamayan bir öğretmen, soğuk demiri döven demirci gibidir.

-Atasözü: Güneş dünyayı, kitap insanlığı aydınlatır.

-Anonim: Okunmayan kitap tozlanmaya, okumayan insan da paslanmaya mahkûmdur.