Rahmetli Ciguli’nin Binnaz diye bir şarkısı vardı. Nakarat dışında şarkı şu kadarcıktı:

Binnaz, sen bu gece kudurdun mu?

Delirdin mi?

Şaşırdın mı?

Binnaz, Binnaz

İki gündür canım çok sıkkın. Yerli ve milli tek büyük restoran zincirimize topyekün saldırdılar. Zaten şubeleşmeye, AVM’lere girmeye başladığı ilk günden beri hedefteydi; ama bu seferki başka.

Kardeşim, hemşerim Yusuf. Son yıllarda ülkenin gördüğü en büyük girişimcilerden biri sana sesleniyorum:

“Kardeşim, sen kudurdun mu, delirdin mi? Sen nasıl olur da bu kadar başarılı olursun? Fast food pazarını silkeleyip yabancıları ülkeden çıkma noktasına getirirsin? Bilmez misin ki başta Kola Turka örneğinde olduğu gibi sana izin vermezler, her yolu denerler. Bilmez misin ki bu saldırıya destek veren, kendini vatansever ve dindar sanan; ama aslında başarı düşmanı olan birçok insanımız vardır?”

Yusuf delirdin mi, kudurdun mu da bir de yurtdışına açılmak ve global bir marka olmak istiyorsun?

Kudur Yusuf’um kudur, delir! Bu memleketin senin gibi delilere ihtiyacı var. Senin gibi delileri başka ülkeler pamuklara sarıp gözlerinden sakınıyorlar.

Diğer malum konuya girmeyeceğim. Cevap verilmeyecek kadar saçma sapan bir şey. Görüldüğü üzere ortada şahit numune falan da yok. Hayatın olağan akışına ters deniyor ya, tam da öyle bir şey!

Tıpkı ikinci bir Kola Turka vakası yaşanıyor ülkemizde.

En çok canımı sıkan ise koca koca basın kuruluşlarının haberi markanın yanına o canlının resmini koyarak vermesi. Haber satsın diye yapılıyor ama bir yandan da bilinç altına işliyor. Peki, yazık değil mi? O firmada 12 bin insanımız çalışıyor.

Binnaz şarkısının sonunda “şaşırdın mı” diye soruyor. Peki şaşırdık mı?

Tabii ki hayır!

Mısırözü, çiçek yağı satılsın diye sipariş ile “Zeytinyağlı yiyemem aman” şarkısını besteleten akıl hiçbir zaman boş durmadı, durmaz. Elimizdeki birkaç ulusal zeytinyağı markası yabancıların eline geçtikten sonra yerli ihracatçı üreticilere Tarım Bakanlığı eliyle neler yapıldığını bizzat birinci ağızdan dinlemiş biriyim.

Şimdi size söyleyeceğim şu söz abartılı gelmesin:

YUSUF SON KALEDİR!

Düştü mü bundan sonra kimse hiçbir iş yapamaz.

Kudur Yusuf, delir Yusuf, zaten kısacık bir ömür var. Ya Hasan Tahsin gibi anılırsın ya da refah içinde yaşar, unutulur gidersin.

Ne olur, deli kal Yusuf, deli kal.

Bu ülkenin senin gibi delilere ihtiyacı var.