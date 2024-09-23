Bakın Neler Oluyor Orada…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurmayı düşündüğü ve yerel seçim öncesi geri çektiği Kestel Soğuksu İleri Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi yeniden ilçe gündemine oturdu, bu sefer de BTSO Yönetimi bu oluşumu gündemine yerleştirdi. Kurulması düşünülen bu yeni OSB’nin 5100 hektar alanı kaplayacağı açıklanmaktadır. Kestel’in toplam ilçe alanının 42,300 hektar olduğunu hatırlarsak, bu oluşumun tek başına kentin önemli bir bölümünü işgal edeceğini görürüz. Tabii bu OSB oluşumunun pompalayacağı göç hareketinin düzensiz yerleşimlerle yok edeceği değerli tarım toraklarını da düşündüğümüzde tarımsal değeri yüksek Kestel’imize vereceği zarar çok daha büyük olacaktır.

Ben bu oluşumu daha önce köşemde ‘’KESTEL’İMİZE SAHİP ÇIKIN, Yeni Organize Sanayi Bölgesi Kurulmasına İzin Vermeyin’’ başlığıyla köşemde işlemiştim. BUSİAD’da katıldığım bir toplantıda da bu konuyu yönetimin dikkatine sunmuş, onlardan Kestel’in tarımsal değerlerine sahip çıkmalarını, bu sahip çıkmayı köy bazında Tarım Kooperatifleri kurulmasına destek olarak yapmalarını, istemiştim.

Geçen hafta ‘’Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, yeni üyelerinden Perla Fruit Gıda A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Taner’i Kestel Serme Köyündeki tesisinde ziyaret etti’’ haberi beni çok sevindirdi, gelin bu haberin detaylarına göz atalım;

Bursa’nın gözde ürünleri kiraz ve siyah incirini Avrupa’daki maketlerle buluşturan Perla Fruit’e gerçekleştirilen ziyarette Genel Müdür Hamdi Taner, tarladan market reyonlarına kadar olan süreci anlatarak, Bursa’nın değerlerinin Avrupa’da ne kadar tutulduğunu da belirtti. Tesisi ziyaretçilerine gezdiren Genel Müdür, birkaç yıldır domates ihracının da hız kazandığını, kaydetti.

Ziyarete, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Yasemin Uyar Duman ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç katıldı.

Ziyaret sonunda Hamdi Taner’e üyelik kitini BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar takdim etti.

Ziyaretin bu açılımını okurken, Bursa’mızın çok değerli ve sulama sistemine de sahip Kestel’deki tarım arazilerinde, Hamdi Taner’in ürettiği ve de ihraç ettiği değeri yüksek tarım ürünleri, siyah incir, kiraz, domates, gözlerimin önünde canlandı. Ve de daha önce bir BUSİAD toplantısında yaptığım öneriyi, Buğra Küçükkayalar’a ve Hamdi Taner’e yenilemeye karar verdirdi. Gelin Kestel’in meyveciliği benimseyecek bir köyünde Hollanda Modeli ve de bizim Ağaköy Modeli bir Tarım Kooperatifi kurdurun ve bu kooperatifin tarlalarında ihracat değeri olan bu meyvelerin üretimini sağlayın.

Perla Fruit Gıda A.Ş. olarak kooperatif üyelerine siyah incir, kiraz, domatesten birini, ikisini veya hepsini seçmelerini önerin, seçtikleri türlere ait kaliteli fidan veya fideleri toptan fiyatına temin edip tarlalarına dikimini ve de yıl boyu tarlaların sürülmesini, gübrelenmesini, sulanmasını, ilaçlanmasını kooperatif olarak yapılmasını, sağlayın. Bu etkinliklere yapılacak harcamalar kooperatif üyelerinin hisseleri büyüklüğü oranında, kendilerince karşılanacaktır. İncir ve kirazın meyve vermesi zaman alacaktır ama domates ertesi sezon satışa sunulabilecektir ve üyelerin masraflarının bir bölümünü karşılayacaktır.

Bu arada Sayın Hamdi Taner, bu oluşumu kendinize rakip olarak görmeyin, tersine sizin ihracat kapasitenizi hızla artıracak bir yeni düzen olarak, değerlendirin.

Sistem tam kapasiteyle çalışmaya başladığında hem kooperatif üyeleri bol kazanca ulaşıp zengin olsunlar, hem de ihracat kapasitenizi artırarak siz de karlılığınızı yükseltin.

Bu vesile ile BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalara da sesleniyorum, BUSİAD olarak siz bu oluşumun motoru olun, bu sayede hem yöre halkının zenginleşmesinin yolunu açın, hem de bu değerli tarım hazinemizi yok edecek OSB kurma peşinde koşanların da önüne aşamayacakları bir zengin tarım barajı oluşturun…