Bakır, ABD‘nin büyük faiz indiriminin ardından metal için talep görünümünün parlaması ve Çin‘den teşvik umutlarıyla art arda üçüncü seansta yükseldi ve haftalık kazanca hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası‘nda üç aylık bakır, TSİ 05.15‘te %0,5 artışla 9.564,50 dolar/tona yükseldi ve bir önceki seansta ulaştığı iki ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Kontrat bu hafta şimdiye kadar %3,3 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı, %1,3 artışla 75.870 yuan/ton (10.751,03 dolar) oldu.

ABD merkez bankası Çarşamba günü parasal genişleme döngüsünü her zamankinden daha büyük 50 baz puanlık indirimle başlatarak küresel risk varlıklarını yükseltti.

Fed‘in gevşemesinin Pekin‘e para politikasını gevşetme alanı sunması nedeniyle Çin‘in ekonomik büyümesini canlandırmak için daha fazla teşvik beklentileri de duyarlılığı destekledi.

Bu durum, Çin‘in bugün aylık sabitlemede gösterge borç verme faizlerini beklenmedik bir şekilde değiştirmemesine rağmen gerçekleşti.

LME‘de alüminyum %0,1 düşüşle 2.536 dolar/tondan, çinko %0,2 artışla 2.935 dolar/tondan, nikel %0,5 artışla 16.415 dolar/tondan, kurşun %0,6 artışla 2.087,50 dolar/tondan ve kalay %1,2 artışla 32.200 dolar/tondan işlem gördü.