Sağlık ve beslenme, günümüzün en önemli konularından biri. Yaşınıza, kilonuza göre değişik yaklaşımlarla ilgili doktorların tavsiyeleri var. Örneğin her gün bir Türk kahvesi, 2 litre civarında su ve 1 adet yumurtayı düzenli olarak almamız öneriliyor. Bu yazımda bunlardan kahve ile kakao hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum.

Kahve kültürü ülkemizde çok eskilere dayanıyor. Atasözlerimize, türkülerimize girmiş: “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.”, “Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir.”

Küresel piyasalarda kakao fiyatlarındaki yükseliş sürerken, çikolataya eşlik eden kahve fiyatları da hızlı bir yükseliş eğiliminde. Özellikle espresso ve hazır kahvelerde kullanılan Robusta çekirdekleri yılbaşından bu yana yüzde 50 artarak 2008’deki zirvenin üzerinde işlem görüyor. Arabica kahvenin fiyatı da yılbaşından beri yüzde 20'den fazla arttı. Son bir yıllık artış, dolar bazında yüzde 64 civarında.

Kahve ihracatı yapan ilk 10 ülkenin sıralaması şöyle:

1-Brezilya: 2,20 milyon ton: yüzde 29 pay

2-Vietnam: 1,44 milyon ton: yüzde 19 pay

3-Kolombiya: 770 bin ton: yüzde 10 pay

4-Honduras: 440 bin ton: yüzde 6 pay

5-Endonezya: 340 bin ton: yüzde 4,5 pay

Sonra sırasıyla; Uganda, Etiyopya, Peru, Hindistan, Guatemala geliyor. Dünyadaki kahve çekirdeği ihracatının yüzde 84'e yakın sadece 10 ülkeden geliyor.

Bu yıl artış rekoru kıran kakao fiyatları, psikolojik olarak önemli bir bariyer olan 10 bin dolar civarındaki yerini koruyor. Fiyat artışları sektör uzmanlarına göre üreticilik yapılan yerlerde değişimlere yol açacak. Kakao üssü Gana’nın yerini Latin Amerika ülkesi Ekvador’a bırakmasına neden olacak.

Kakao fiyatları dünya pazarında yılbaşına göre yüzde 140 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 yukarıda oluşuyor. Kakao çekirdeklerinin kurumasına neden olan El Nino hava olayı kahve çekirdeklerini de etkilemiş durumda. Vietnam'daki kahve üreticileri o sıcak ve kuru havadan fazlasıyla etkilendiler.

Vietnam, genellikle hazır içecekler ve espresso kahve için kullanılan Robusta çekirdeklerinin dünyadaki arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Brezilya'nın Robusta kahve verimi hasat başlangıcında beklenenden düşük. Mahsulün beklenenin yüzde 5 ilâ yüzde 10 altında olacağı tahmin ediliyor. Toplam mahsulün yaklaşık üçte ikisini oluşturan Brezilya'daki Arabica kahvesi üretiminin durumu ise daha iyi görünüyor.

ABD, dünyanın en büyük kahve çekirdeği ithalatçısıdır. 2019 rakamlarına göre küresel ithalatın yüzde 19,3'ünü yapıyor. Almanya, küresel kahve çekirdeği ithalatının yüzde 14,2'sini, İtalya ise yüzde 8,3'ünü gerçekleştiriyor. Türkiye son yıllarda kahve ithalatını en hızlı artıran ülkelerden biri.

-Dünyada kahve ticaretinin yıllık büyüklüğü 46 milyar doların üzerinde. Ülkemizde yıllık kahve ithalatı 420 milyon dolar dolayında.

-İthalat kaynaklarımız arasında ilk sırada 246 milyon dolarla Brezilya bulunuyor. Bu ülkeyi 30 milyon dolarla Hollanda ve 28 milyon dolarla Hindistan izliyor. Almanya ve İtalya ilk 5'teki diğer ülkeler.

-2017-2022 dönemindeki kahve ticaretine bakıldığında; Türkiye, ithalatını en hızlı artıran (yüzde 17 arttı) 5 ülke içinde. Bu ligdeki ülkeler; Kolombiya, BAE, Çin, Türkiye ve Güney Kore olarak sıralanıyor.

-Türkiye'ye satışlarını en çok artıran ülkeler: Portekiz, İspanya ve Uganda.

Kakao üretimi konusunda ilk sıralarda Fildişi, Gana ve Ekvador var. Ardından Endonezya, Kamerun, Brezilya ve Peru geliyor.

Dünyada pazarı devamlı büyüyen, bu dalda bir diğer konu da kahve yapma makineleri. Artık evlerin birçoğunda bunlardan var. Misafir ağırlarken çok zorlanmıyorsunuz. Ülkemizde de bu makineler üretiliyor ve kafelerde, iş yerlerinde kullanılıyor.

Kahvenin gelenekselliği ve modern teknolojinin yaptığı katkıyla kahvemizi yudumluyoruz. Birkaç dakika içinde 8-10 kahvenin hazırlanması (hem de çekirdekten) mümkün. Makineler elektronik kumandalı. Siz sadece sade veya nasıl şekerli olacağını seçiyorsunuz.

Kahveli keyifler diliyorum…