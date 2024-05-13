Demir dışı metal fiyatları, ABD‘de artan işsizliğin FED‘in faiz indirimi umutlarını tazelemesinin ardından risk iştahı hissiyatı ve açık kapatmanın etkisiyle yükseldi.

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin limanlarındaki stok birikimi ve çelik üreticilerinin temkinli talebinin baskısıyla üst üste üçüncü günde düşerek haftalık düşüş yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, erken saatlerde yüzde 0,5 düşüşle 896 yuan/tondan (124,02 dolar) işlem gördü.

Kontrat haftalık bazda yüzde 1,5 düştü.

Analistler, büyük demir cevheri tedarikçilerindeki mevsimsel kısıtlamaların hafiflediğini ve Avustralya bakım sezonunun büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, Çin‘in demir cevheri limanı stok birikim seviyesinin önceki yılların zirvesine ulaştığını belirtti.

DCE‘de demir cevheri bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 düşüşle 2021‘in üçüncü çeyreğinden bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Singapur Borsası‘nda Haziran ayı demir cevheri kontratı, yüzde 0,3 artışla 116,15 dolar/tona yükseldi.

DCE‘de koklaşabilir kömür yüzde 1,5 düşüşle 1.746,50 yuan/tona, kok kömürü ise yüzde 1,7 düşüşle 2.265 yuan/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘ndaki (SHFE) çelik göstergeleri karışıktı.

SHFE‘de inşaat demiri yüzde 0,8 düşüşle 3.644 yuan/tondan, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,4 düşüşle 3.793 yuan/tondan, filmaşin yüzde 0,2 artışla 3.891 yuan/tondan ve paslanmaz çelik yüzde 0,1 artışla 14.180 yuan/tondan işlem gördü.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç ay vadeli bakır yüzde 1,4 artışla 10.045 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) Haziran vadeli bakır, yüzde 1,3 artışla 80.830 yuan/tona (11.189,09 dolar) çıktı.

ABD‘de işsizlik başvuruları geçen hafta sekiz aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi ve bu da işgücü piyasasının istikrarlı bir şekilde soğuduğuna dair daha fazla kanıt sundu.

LME‘de alüminyum yüzde 1 artışla 2.586 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 19.110 dolar/tondan, çinko yüzde 1 artışla 2.938 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 2.247 dolar/tondan ve kalay yatay seyrederek 32.800 dolar/tondan işlem gördü.