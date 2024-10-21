Değerli Okurlar,

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu üçüncü toplantısını 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda, Türk devletlerinden resmî olarak atanmış Komisyon Üyeleri bir araya geldi. Toplantının temel amacı, iki yıllık ortak çalışma sonucunda elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanarak Türk dilleri için ortak bir alfabe geliştirmekti. Sonuçta, 34 harften oluşan “Ortak Türk Alfabesi” olarak tanımlanan harf dizinlerinde uzlaşılmış…

Tüm Türk alemindeki kardeş halkların varlığı, ananeleri, kültürleri, gelenekleri velhasıl tüm değerleri çok ama çok kıymetli. Bana o diyarlara gitmek henüz kısmet olmadı ama yakın gelecekte gitmeyi çok istiyorum. Bu ülkeler arasında çok yakın olduklarımız olduğu gibi, ülkemizde konuk ettiğimiz, çalışan da çok insan var. Bir araya geldiğinizde herkes kendi dilinde konuşsa bile genel manada anlaşabiliyorsunuz.

Ortak diye oluşturulan bu alfabenin; sürecin paydaşı olan hiçbir ülke halkına yarar getireceğine inanmıyorum. Aksine, her halkın yıllardır oluşturduğu dilini değiştirmek bence tüm halklara yarar değil zarar getirecektir. Belirli bir topluluğun zorlamasıyla ve uzlaşısıyla ortaya çıkan alfabenin kullanımını ilgili ülke halklarına sorsanız; olumlu karşılayan oranının çok az olacağını düşünenlerdenim.

Alfabesini değiştiren, başka nelerini değiştirmez!

Özetle; BEN ALFABEMİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUM…

Saygılarımla