Son zamanlarda devlet devamlı olarak yeni yeni kararlar, kanunlar çıkarmaya başladı ve özellikle muhasebe mesleğinde olanlar buna zor yetişmeye başladılar. Diyorduk ki, bir de ne görsek? Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın etkinlikleri de devleti aratmaz oldu. Biz devletin kararlarına yetişmeye çalışırken, şimdi de Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın toplantılarına yetişmeye ve hazmetmeye çalışıyoruz.

26-27 Ekim 2024 tarihlerinde, yani Cumartesi ve Pazar günü sabahtan akşama kadar Bursa YMM Odası ve Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği ile birlikte IX (dokuzuncu) Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı yapılacaktır. Çalıştay; Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Çalıştayın konusu Sürdürülebilirlik ve Kalite Yönetim Sisteminin ayrıntılı olarak ele alınmasıdır.

Nedir bu sürdürülebilirlik derseniz, kısaca bir tarif edelim derim.

Dünyanın geldiği bugünlerde sürdürülebilirlik her konuda insanların takip etmesi gereken bir konudur. Maliye mesleğinin dışında diğer meslekleri de ilgilendirir. Başlıca olarak:

a. Çevreyi koruma: Karbon ayak izini azaltmak, üretimde kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm gibi konular

b. Ekonomik kalkınma: Kaynakları koruyarak ekonomik büyümeyi sağlamayı ve refahı yükseltme esası. Yeşil yatırımlar, inovasyon ve Ar-Ge, adil ticaret, sürdürülebilir finansman, döngüsel ekonomi gibi kavramlar içerir.

c. Sosyal gelişme: Sosyal adalet, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim, sağlık, toplum bilinci, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hayatın her alanında tatmin edici ve sürdürülebilir bir standarda ulaşmayı anlatır. Bir yandan da sosyal sorunlara çözüm yaratacak girişimcilik projelerini içerir.

Esas, olarak bu amaçlarla sürdürülebilirlik konusu çalıştayda işlenecektir. Ayrıca sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimleri, raporları, uygulamalı şirket değerlemesi, denetim şirketlerinde kalite yönetim sistemi, denetim şirketlerinde kalite yönetimi için yapay zeka kullanımı konuları da ele alınacaktır.

Toplantıya KGK Başkanı Hasan Özçelik, Prof. Dr. S Selimoğlu, Kamu Gözetim Kurumundan Kıdemli Uzman Muhammed Şahin, Prof. .Dr. Serap Yanık, Prof. Dr. Jale Sağlar, Prof. Dr. Batuhan Güvemli, Prof. Dr. Şaban Uzay, Doç. Dr. Nabi Küçükgergerli gibi konusunun uzmanı kişiler ve muhtelif üniversitelerden öğretim üyeleri sunum ve konuşmalarıyla katkıda bulunacaklardır.

Sürdürülebilirlik konusu, bugünlerde iş dünyası ve geniş kitleler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilmektedir. Dünya nereye gidiyorsa, bizler de bunun gerisinde kalmamak Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak çalışmaktayız.

Çalıştaya katılmak için Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası vasıtası ile katılım bedelinin de ödenmesi gerekmektedir.

Çalıştayın yararlı olacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Meslektaşlarımın katılımının mesleğe büyük katkılarda bulunacağını da düşünüyorum.

IX. uncu Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı’nın başarılı geçmesini diliyorum.