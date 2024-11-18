Değerli Okurlar,

Bazılarımız, hayatımızda gerçekleştirdiğimiz birçok konuda “başkaları ne der” kaygısı ve düşüncesiyle yaşıyoruz.

En görsel örneğiyle başlayım; insanın vücuduna kalıcı olarak dövme yaptırmasını hiç tasvip etmesem de çoğu insanın, özellikle de kadınların dövmelerini kendilerinin göremeyecekleri yere yaptırmalarını çok anlamsız buluyorum. Çıkardığım sonuç: Başkaları görsün diye…

Eşya ve gereç alımlarının birçoğunda kıyafetler, ayakkabılar, araçlar, takılar, araçlar ve daha neler neler…

Ayrıca; saç kesimleri, makyajlar, yeme/içme mekanları, tatil beldeleri…

Astronomik rakamlara tatile, sahile, kafelere gitmeler…

Özelliklerinin neredeyse yüzde 90’ını kullanmadığımız cep telefonları…

Çocuklarımıza aldığımız kıyafetler, gönderdiğimiz kurslar, okullar, üniversiteler…

İş hayatında amire ya da patrona ters düşmemek için yutkunmalar, susmalar…

Seçim sandıklarında kazanan tarafında olmak ve menfaat için yaptığımız yanlış tercihler…

Bu konuyla ilişkilendirir misiniz bilmiyorum ama; insanların yanındaki sevgililerinin, eşlerinin, çocuklarının özel günlerini sosyal medya üzerinden kutlaması…

En kötüsü de İNSANIN ÖZÜNÜ İNKAR EDİP, BAŞKALARI ve MENFAATİ İÇİN DOĞRU ve KENDİ OLMAYI BIRAKMASIDIR…

Bu durumu derhal terk etmek gerekir, aksi halde sahte ve gerçek dışı bir hayat sürersiniz. Belki o an kurtardığınızı veya kazandığınızı düşünürsünüz ama ASLINDA KAYBEDERSİNİZ…

ELALEM NE DER TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAYI DERHAL TERKEDİNİZ,

KENDİNİZ OLUNUZ.

Hem gerçek olursunuz, hem de yüklerinizden arınırsınız.

Saygılarımla