8.11.2024 tarih ve 32716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) Köklü değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklik sonucu artık kâğıt defter kullanımına son verilme safhasına gelinmektedir. Böylece ormanlarımızın yangın ve kötü niyet dışında yok olmasının da önüne geçilmiş olacaktır.

Bu Tebliğin birinci maddesi ile esas tebliğe eklenen bent

“3- Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan mükellefler ile ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden mükellefler.” Şeklindedir.

Tebliğin 3. Maddesi ile aşağıdaki bent eklenmiştir. Bu bende göre

a. 1.1.2025 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan mükellefler

b. Yine ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutanlar

c. Özel hesabı tayin edilmiş olanlar

d. Yeni işe başlayan mükellefler

e. Vergi muafiyeti kalkan mükelleflerden ihtiyari veya zorunlu bilanço esasına göre defter tutacaklar işe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme ve muaflıktan çıkma tarihinden itibaren elektronik defter tutacaklardır.

f. Uygulamadan yararlananlar e-defter ve berat dosyalarının

1- Gelir vergisi mükelleflerinde ilgili olduğu ayı takip eden dördüncü ayın 10 uncu günü sonuna kadar, diğer mükelleflerde ilgili olduğu ayı takip eden dördüncü ayın 14’üncü günü sonuna kadar,

2- Hesap dönemlerinin son ayına ait olduğu durumlarda, e-Defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 10 uncu günü sonuna kadar, diğer mükelleflerde kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 14’üncü günü sonuna kadar oluşturulması, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalanması/onaylanması ve bu defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yüklenmesi suretiyle berat dosyalarının Başkanlıkça onaylı halinin alınması zorunludur.

e-defter kullanacaklar tercihlerini yazımızdaki tabloya göre belirtmek zorundadır.

Tercihlerini zamanında bildirmeyen mükellefler için bu tebliğde belirtilen süreler esas alınır.

Tercihini geçici vergi dönemi bazında yapan mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına ilişkin işlemlerini belirtilen sürede gerçekleştirmeyenler hakkında cezai müeyyidelerin tayininde her bir ay, ayrı ayrı dikkate alınır.

Bu fıkrada yer alan açıklamalar çerçevesinde defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Özel hesap dönemini kullanan mükellefler, tabloda yer alan bilgileri, hesap dönemlerinin başlangıç ve bitiş aylarına uygun olarak dikkate alacaklardır.

Elektronik defter kullanımı, kayıtların oluşturulması imza, onay ve diğer hususlarda klavuzlarda belirtilen hususlara uymayan yazılım firmalarına da VUK ceza hükümleri tatbik edilir. Bu konudaki ceza hükümleri çok serttir.

Ayrıca söz konusu uyumlu yazılım firmalarına münasip bir süre verilerek bahse konu eksikliklerin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde söz konusu eksiklikleri gidermeyen uyumlu yazılım firmaları ile giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez tespit edilenlerin yazılım uyumluluk onayları Başkanlık tarafından iptal edilebilir. Onayları iptal edilen uyumlu yazılım firmalarının, tekrar yazılım uyumluluk onayı başvurusunda bulunması durumunda bu başvuruları, onaylarının iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmaz.”

e-defterlerin kullanılmasına dair standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına ilişkin diğer kurallar edefter.gov.tr adresinde duyurulur.”

E defter yükleme süreleri (Yapılan değişiklikle;)