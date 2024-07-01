Yapay zeka ve dijitalleşme konusundaki yazıma enteresan bir cevap geldi. Tabii çok memnun oldum. Yazıyı aynen aşağıya alıyorum.

“Sayın Üstadım, yazınız bizleri heyecanlandırdı. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız ve artık geri dönüşü olmayan bu yolculuğumuzun, sizin gönlünüzden de geçtiğini görmek bizleri onurlandırdı. Aynı vizyondaki meslektaşlar bir araya gelme çabasındayız ve www.biyib.net sitemizde yer alan iş modelleri üzerinde ŞİRKETLEŞME modelleri oluşturduk, ilerliyoruz. Desteğinizi ve tavsiyelerinizi bekler, saygılarımızı sunarız. Bülent Fidan”

Bu ay mali tatil yaparak yazı yazmayacaktım. Ama yazımla ilgili gelen cevap ve Birlikte iş Yapmak için Buradayım Platformu bana göre güzel bir atılımdı. Bu sebeple mali tatili bir tarafa bırakarak bu yazıyı yazmak zorunda hissettim kendimi. İnşallah bir çok meslektaş konunun önemini anlar da birlik olmaya başlar diyorum. Zannediyorum, meslektaşlar yazımı tekrar okuyarak, bir araya gelme yolunu inceleyeceklerdir. Hayırlısı olsun diyorum.