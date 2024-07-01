Değerli Okurlar,

Zaman zaman sizlerle bazı hikayeleri, anlatıları ya da sözleri alıntı olarak bu köşemde paylaşıyorum. Bu hafta da yine; en çok görelilik teorisini geliştirmesiyle tanınan, tüm zamanların en iyi fizikçilerinden birisi olarak kabul edilen, aynı zamanda kuantum mekaniğinin gelişimine önemli ölçüde katkılarda bulunan Albert Einstein’ın (bay E = mc2) sadece iyi bir fizikçi değil aynı zamanda insanları düşündüren ve ufuk açan biri olduğunu ispat eden sözlerinden bazılarını paylaşacağım.

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Bir insanın zekâsı verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır.

Cevapları olan değil soruları olan insanları dinleyin.

Başarılı bir adam olmak için çalışmayın, aksine önemli bir adam olmak için çalışın.

Ön yargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz.

Ben atomu insanlığa hizmet etmek için parçaladım. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

Sadece iki şey sınırsızdır, evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim.

İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

Hayat bisiklet gibidir, dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir.

Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.

Dehanın 10′da 1′i yetenek,

10′da 9′u da çalışmaktır.

İki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı ve evren. Fakat ikincisinden emin değilim.

Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.

İnsanlar bundan 100 sene sonra Gandi diye bir insanın yeryüzünden geçtiğine inanamayacak ve onu bir efsane sanacaklar.

Merakınızın peşinden gidin: “Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.”

3. Dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya savaşında taş ve sopalar olacağını biliyorum.

Sakın sana kötüsün diyenlere aldırma. Bana da geri zekâlısın diyenler oldu. Ve ben atomu parçalayıp ellerine verdim.

Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, delilik var olmuş bir zekânın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekânın var olmamaya devam edişidir…

Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.

İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmayı yeğlerim.

Ben gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.

İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.

Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

1879-1955 yılları arasında yaşayıp, günümüzde hatta gelecekte de anlamını, derinliğini ve öğreticiliğini aktaran her sözün üzerinde düşünmenizi önemle rica ediyorum.

Bir de öneri ve ricam var; GELECEĞE SİZ HANGİ MESAJLARI BIRAKMAK İSTERSİNİZ?

Saygılarımla