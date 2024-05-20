Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çinli iki büyük araç üreticisinin Türkiye’de yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Son yıllarda doğrudan yatırım almada yaşanan sıkıntıları göz önüne aldığımızda iyi haber olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye, içinde bulunduğu ekonomik durumdan sadece üreterek kurtulabilir. Bu noktada yabancı yatırım büyük önem taşımaktadır. İfade edilen yatırımların gerçekleşmesini temenni ederiz.

Basına yansıdığı kadarıyla söz edilen yatırımının birinin adresi Bursa’ymış.

Haber doğru mudur, göreceğiz? Ancak daha önce Bursa’da otomotiv yatırımlarına karşı bir endişe duyulduğuna şahit olmuştuk, hatta büyük yatırımlardan bu nedenle vazgeçildiğini hatırlıyoruz.

Üzerinden zaman geçti, TOGG söz konusu olduğunda benzer tepki oluşmamıştı. Milli ve yerli kimliği mi acaba TOGG’un kabullenilmesine yardımcı oldu?

Bir ihtimal belki, Çinli yatırımcı Bursa’ya yeni fabrika kurmayacak ancak kurulu olanı alacak kim bilir?

Bu olasılıklar bir yana Bursa’ya yeni bir otomobil fabrikasının yapılması sevindirici bir gelişme olacaktır. Hem ülkemizin, hem de Bursa’nın bu tip yatırımlara ihtiyacı vardır.

Yatırımların elektrikli araç üretmek üzerine olacağı anlaşılmaktadır. Özellikle pil ve otonom sürüş uygulamaları alanında teknoloji transferi gerçekleşmesi, Bursa için önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bursa artık beden işçisi göçü alarak bir yere gidemez, bu yolla sadece biriken sorunlarına yenilerini ekleyebilir. Yeni Bursa vizyonunda nitelikli iş gücü ağırlıklı bir nüfusun oluşturulması hedeflenmelidir. Bu amaç için yerel ve merkezi iktidar el ele vermeli ve Bursa’ nın yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin yoğunlaştığı bir şehir haline getirilmesi için bir eylem planı uygulanmalıdır.

Çinlilere şimdiden hoş geldiniz diyoruz.