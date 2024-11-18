Geçmiş yıllarda nispeten düşük profilde sanayi üretimleri yapıyorduk. Az miktarda da günün teknolojisinin uygulandığı ekipman/makina üretiyorduk. Günümüze gelince; artık günün teknolojisinde önemli ürünler/makinalar üretiyoruz. Bunların projelendirilmesi ve dizaynı ülkemizde yapılıyor. Bunun yarattığı sonuç ise “Kalifiye İş Gücü” ihtiyacı.

Ülkemizde 626 Endüstri Meslek Lisesi var. Öğrenci sayısı 460 bin civarında. Bundan 60 yıl önce okul sayısı 70 civarında idi. Yaklaşık 9 kat artmış. Bu şunu gösteriyor: Teknik eğitime yönelme var. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÜRKÇİMENTO), İstanbul'da Kadıköy Küçükbakkalköy'de yeni oluşmakta olan finans merkezi yanında yaptığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bina olarak 510 öğrenci için 21.000 m2 alan üzerinde inşa edilmiş 15.300 m2 inşaat alanlı bir okul.

17 adet sınıfı, yabancı dil ve bilgisayar laboratuvarları, müzik ve resim sınıfları, bilgi işlem merkezi, çimento ve beton uygulama atölyelerinin de olduğu 10 adet atölye, kütüphane, yemekhane ve kantini, uluslararası standartlara uygun kapalı spor salonu ile Müdür ve Müdür Yardımcısı için birer lojman ve 300 kişilik bir konferans salonu bulunuyor.

Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜRKÇİMENTO (TÇMB) arasında 2007 yılında bir protokol imzalanmış, Nisan 2008'de ise temeli atılmıştır. Aralık 2009 tarihinde açılış töreni yapılan Lise, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 200 öğrenci ile eğitime başlamış ve şu anda 1500 öğrenci ile faaliyetine devam etmektedir.

Okul, Haziran 2014 tarihinde, 4 okul türünde toplam 187 öğrenci olmak üzere ilk mezunlarını verdi. Okul bünyesinde yer alan İnşaat, Elektrik/Elektronik, Tesisat/İklimlendirme alanlarına ilaveten sektörün ihtiyacına binaen Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) iş birliğinde “Kimya Teknolojisi” alanının açılması sağlandı.

Ben, Trabzon Erkek Sanat Enstitüsü (ESE) 1964 yılı mezunuyum. 1971 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezunum. Lise eğitimim nedeniyle Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÜRKÇİMENTO) tarafından bu okulun proje aşamasından, tamamlanıp eğitime başlaması süresine kadar danışman olan heyete dahil edildim. 4 yıl bu görevi sürdürdüm.

Okul, 15 yıldır ülkemize yüzlerce iyi eğitim almış teknisyenler yetiştiriyor. Büyük sanayi kuruluşlarımızın bu şekilde meslek liselerine öncülük yapıp, sahiplenip, kendi istihdam niteliklerine yönelik ara eleman yetiştirilmesine güzel bir örnek olacağını düşünüyorum.

Kalkınmış bir Türkiye ancak ileri teknoloji ürünleri üretip ihraç ederek gerçekleştirilebilir. Bunun en önemli unsurlarından biri de iyi eğitilmiş ara eleman varlığıdır. Umarım tüm yetkili organlar/kurumlar bu konuya daha fazla ilgi gösterirler.

Yazımı Koç grubunun bir sloganı ile bitiriyorum: “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi.”