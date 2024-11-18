Pilotluk geçmişte olduğu gibi, şimdi de en cazip meslekler arasında yer almaktadır. Pilot olup gökyüzündeki özgürlüğü tadabilmek birçok gencin hayali. Fakat şurası kesin bir gerçek ki pilot olabilmek ve bu hayali gerçeğe dönüştürmek o kadar kolay değil. Üniversite mezunu olmanız ve iyi İngilizce bilmeniz de yeterli değildir.

Bu özelliklerle bir uçuş okuluna gidip eğitim alabilir ve başarılı olabilirsiniz.

Fakat bu durum sizin pilot olmanız için gereken kapıları açmaz. Peki başka ne gerekiyor diye sorduğunuzu biliyorum.

Güzel Türkçe’mizde maksadımızı çok iyi bir şekilde anlatan bir söz vardır.

“Her şeyin başı sağlık” der ve sayfalar dolusu anlatılacak bu önemli konuyu dört kelimeyle kısaca anlatabiliriz. Ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmak pilot olmanın olmazsa olmazıdır. Kim olursanız olur, hangi yetenek ve güce sahip olursanız olun sağlığınız yerinde değilse sizin pilot olmanız imkansızdır.

İnsanın en büyük sermayesi sağlığıdır. Tabii ki uçmakta olan pilotların da.

Teknolojinin bir nimeti olan uçakları sevk ve idare eden pilotların sağlıklı olması onlar kadar bizi de ilgilendirir.

Çünkü, sağlıksız pilot istemeyerek de olsa kullandığı bir uçağı düşürebilir.

Ekim ayı başında İstanbul-Seattle seferini yapan THY uçağının kaptan pilotunun uçuş sırasında bayılarak hayatını kaybetmesi şirket tarihinde ilk ve tek vaka olarak kayıtlara geçti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkili kılınan havacılık tıp merkezinde iki ay önce sağlık muayenesi yaptıran ve uçuşa engel bir sorunu çıkmayan kaptan kalp krizinden can vermişti.

Çok ender de olsa bu ve buna benzer uçuş sırasında yaşanan pilot ölüm olayları başka ülkelerde görülmüştür.

Uçucuların sağlıklı bir yaşam ve uçuş sürdürebilmelerinin yanı sıra, uçmanın yolcular üzerindeki etkisini inceleyen, çözüm arayan ve önlemleri belirleyen havacılık tıbbı adı verilen bilim dalı son yıllarda giderek önem kazanmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucu bulaşıcı hastalıklar, göğüs hastalıkları göz, kanser, immünolojik (bağışıklık) kas, iskelet ve omurga rahatsızlıkları, kulak, burun ve boğaz, nörolojik, sindirim, böbrek ve kalp hastalıkları (Doğuştan kalp anomalisi, ritim bozuklukları, kalp kapakçık hastalıkları, düşük ve yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, varis ve diğer kalp hastalıkları) olanlar pilot olmak için gerekli raporu alamaz.

Sadece kalp ve benzeri rahatsızlıklar değil, psikolojik ve psikiyatrik sorunlar da uçucular için engel teşkil etmekte.

Havacılık psikolojisi, psikolojideki ilke ve tekniklerin havacılık sektöründeki durum ve sorunlarla ilgilenen bir alt dal olarak büyük önem arz etmekte.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) uyarınca pilot olmak isteyenleri ve pilotları özel olarak yetkilendirilmiş hastanelerden alınan raporlara göre değerlendirip uçup uçmayacağına karar vermekte.

Bazen bu raporların yanı sıra varsa iş yeri hekimlerinin takdiri de aranıyor. Tüm bu aşamaları geçtikten sonra işe alınan pilotlar sağlıkla ilgili periyodik kontrollere kesin tabi tutulmaktadır. Pilotların uçuş hayatı boyunca işlerini kusursuz ve tam yapabilmeleri ancak sağlık kontrolleriyle mümkün olabilir.

Zamanla ortaya çıkabilecek fiziksel ve ruhsal arızaların anında saptanması ve önleyici tedavi yoluna gidilmesi ihmal edilmeyecek tek çözüm yoludur. Bu tür rahatsızlıklar pilotların uçmak için gerekli şartları kaybetmesine ve dolayısıyla da ‘lisans kaybı’ denilen uçuş yetkisinin iptaline yol açabilir.

Bir pilot için en kötü son bu olsa gerek.

Tüm bunların gerçekleşmemesi için pilot adaylarının ve pilotların sağlıklı bir hayat için gereken koşullara uyma konusunda çok titiz olması gerekiyor.

Elindeki pilotları bu nedenlerden ötürü kaybetmekten korkan havayolları ve meslek kuruluşları, bilim insanlarının söylediklerine harfiyen riayet ederek önlemler alıp, duyarlı davranmakta.

Havacılık Tıbbı Derneği mensupları ve diğer hekimlerin bir araya geldiği panel ve sempozyumlar, yeni bilimsel gelişmelerin duyurulduğu, ele alındığı yararlı etkinlikler olarak izlemelidir.

Pilot olmak ve pilotluğu sürdürebilmek ancak sağlıklı bir hayattan geçer.

Sağlıklı uçuşlar Türkiyem.