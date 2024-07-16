Fon alımları LME‘de bakır fiyatının yükselmesine yardımcı oldu, ancak en büyük tüketici Çin‘deki talep beklentilerine ilişkin endişeler ve kayıtlı depolardaki stok artış eğilimi muhtemelen fiyatları sınırlayacak.

LME‘deki gösterge bakır, yüzde 0,778 artışla metrik ton başına 9.704$ seviyesindeydi.

Bir metal brokeri, "Piyasa dalgalı, gerçek bir yön bulmakta zorlanıyor ve son Çin verileri talep görünümü hakkında kimseyi temin etmek için çok az şey yaptı" dedi ve yükselen doların da endüstriyel metal fiyatları üzerinde baskı oluşturacağını ekledi.

LME‘ye kayıtlı depolardaki bakır stokları Mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 80 artarak 184.475 ton ile Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüccarlar, Asya‘daki depolama tesislerine teslim edilen metalin çoğunun Çin‘den geldiğini söylüyor.

Bakır, LME stoklarının artmaya başlamasıyla Mayıs ayındaki zirvelerinden ton başına 11.100 doların üzerine gerilemeye başladı.

Panmure Liberum analisti Tom Price, "Bakırın performansı, Çin‘in emlak sektöründeki zayıf faaliyetler tarafından da kısmen sınırlandırıldı.

Teknik açıdan bakır, 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 9.750$ civarında yukarı yönlü dirençle karşı karşıya.

Diğer metallerde, alüminyum yüzde 0,54 artışla ton başına 2.529$, çinko yüzde 0,24 artışla 2.935.50$, kurşun yüzde 0.72 artışla 2.2234,50$, kalay yüzde 0,65 artışla 33.120$ ve nikel yüzde 0,36 artışla 17.420$ oldu.