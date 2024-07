İngiltere’de kurulmuş olan WES (women engineering of society) topluluğu 2014 yılında Birleşmiş Milletler ile müzakerelere başladı ve 2016 yılında 23 Haziran’ın Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Neden 23 Haziran? WES 23 Haziran 1919 yılında İngiltere’de kurulduğu için aslında kuruluşlarını kutluyorlar. 2016 yılından beri her yıl belirli bir tema ile günün dünyada kutlanmasını sağlıyorlar. Bu yılki temaları Enhanced by Engineering’di. Çok beğendik, çok benimsedik, mühendislikle kutsanmış dünya demek istedik, Türkiye teması için Mühendislikle Güçlenen Dünya olarak çevirdik. BUMKAD olarak bu yıl 3. kez Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansını büyük bir coşku ile kutladık. Her yıl kendimizle yarıştığımız ve her yıl daha iyisini yapmak için çalıştığımız konferansımızla ilgili bu yıl aldığımız yorumlar ne kadar doğru yolda olduğumuzu kanıtlar nitelikteydi.

Neden 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler gününü konferans kapsamında kutluyoruz? Mesleğin cinsiyetleşmesi algısını ortadan kaldırmak için tarihten bugüne kadın mühendislerin dünyayı nasıl değiştirdiklerini, kadının mühendislikteki konumunu ve kadının mühendisliği neden seçmesi gerektiğini konuşuyoruz. Dünya Ekonomik Forumu 98 Milyon yeni mesleğin 2030 yılına kadar hayatımıza dahil olacağını raporlarında belirtti, 98 milyon yeni mesleğin yüzde 75’i STEM temelli olacak. Kız çocuklarımız, genç kadınlarımız yeni dünya düzeninde varolabilmeleri için STEM alanında eğitim almalı. Bugün, mühendisliğin köklü geleneği yapay zekanın sağladığı devrim niteliğindeki imkanlar ile birleşerek yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Biliyoruz ki yapay zeka mühendislik dünyasında muazzam bir değişim potansiyelini oluşturacak. Konferansta birbirinden kıymetli konuşmacılarımız ile bu köklü değişimi konuştuk. Alphan Manas ile Mühendislikle Güçlenen Dünya’da Yapay Zekayı, Selan İnal ile Yeşil Dönüşüm ve Mühendisliği, Av. Özlem Sezgin ile Yapay Zekanın Eğitini, Avrupa’daki Hukuki Gelişmeleri, İsmet Kağan Yıldırım ile Değişen Dünya’da Türkiye’nin Konumunu, Prof. Dr. Şüheda Özçakır ile Tıp Dünyasında Mühendislik ve Yapay Zeka Gelişmelerini, Şule Güner ile Yapay Zeka Cinsiyet Eşitliği Getirecek mi? konusunu ve her yılın olmazsa olmazı İlham Veren Kadınlar Panelimizde Filiz Dağ’ı konuk ettik. Birbirinden etkileyici sunumlar ile lisedeki çocuklarımızdan, öğretmenlerimize, mühendis adaylarımızdan, sektördeki kadın mühendislere, üst düzey profesyonellere kadar katılım ağımız içinde herkesin geleceğin dünyasını düşünmesini sağladık.

Tüm bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere inanan, bizimle birlikte olan sponsorlarımıza tekrar teşekkürü bir borç biliyoruz. ‘’Kadına Mühendislik Çok Yakışıyor’’ Bilimin ve Teknolojinin Işığında yolumuza devam edeceğiz.