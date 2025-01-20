Öncelikle takip ettiğimiz raporlardan biri Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan ‘Geleceğin Meslekleri 2025‘ raporu. Geçtiğimiz hafta içinde yayınlanan rapor, 290 sayfadan oluşuyor, çok detaylı incelemek , okumak gerekli. Sizlerle öne çıkan yeni verileri paylaşmak isterim.

Daha önceki raporlarda 98 milyon yeni mesleğin hayatımıza gireceğini belirten rapor, bugün 2030 yılına kadar 170 milyon yeni mesleğin ortaya çıkacağını, 92 milyon mesleğin, işin ortadan kalkacağını belirtiyor ve ekliyor; “Bunun anlamı 78 milyon yeni meslek demek” diyor. Teknolojik ilerlemeler, demografik değişimler, jeoekonomik gerilimler ve ekonomik baskılar, küresel iş gücünü yeniden şekillendiren öncelikli etkenler olacağını belirtiyor.

İşverenlerin yüzde 63’ü yetenek açığını iş dönüşümlerinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyor, işlerde gereken becerilerden yüzde 40’ının değişmesi bekleniyor.

Yapay Zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi teknolojik becerilere olan talep hızla artarken, analitik düşünme, esneklik ve iş birliği gibi insanı beceriler önemini korumaya devam ediyor. Forum 2015 ,2020 ve 2025 yılında yayınladığı raporlarda 10 önemli yetkinlikle ilgili bilgilendirme yaptı. 2025 yılı raporunda ise çalışanların bu 10 yetkinlikten 6’sına mutlaka sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.

Bir diğer önemli veri tarım işcileri, teslimat sürücüleri ve inşaat sektöründeki istihdam artışı, 2030 yılına kadar en fazla iş artışı yaşayacak roller olarak öne çıkıyor. Dünya üzerinde nufusun yaşlanması, sağlık, eğitim sektörlerinde nitelikli sağlık çalışanı ve nitelikli eğitmen rollerine talebi arttıracak. Yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarındaki ilerlemeler, sektördeki uzman rollere talebi arttırırken, grafik tasarımcıları gibi rollerin geleceğini riske sokuyor, bu da nitelikli tasarımcı sayısının azalmasına neden oluyor. İşverenlerin yüzde 77 si, yapay zekanın getirdiği değişim karşısında çalışanlarını yeniden eğitmesi gerektiğini düşünüyor, yüzde 4’ü ise iş gücünü azaltmayı planlıyor.

Raporun önemli mesajı ise hükümetler, işletmeler ve eğitim sektörü arasında acil ve kolektif eylem planlarının hazırlanmasının işgücünün geleceğe hazırlanması için kritik önem taşıdığı.

2030 yılı çok yakın, yeni dünya düzenine hızlı uyumlanabilmemiz için ihtiyacımız olan aksiyon planlarımızı hazırlamalıyız. Gençlerimizin raporu çok dikkatli ele almasını dilerim.