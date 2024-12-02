Size günümüz dünyasında yaşayan bir halktan bahsetmek istiyorum. BAJAU halkı, deniz altındaki hayata uyum sağlamak için dünyada evrimleşen ilk kabiledir. Hayatlarının nerdeyse tamamını denizlerde yaşayıp okyanus tabanında yiyecek aramakla geçiriyorlar. Uyku hariç, günlük yaşamlarının yarıdan fazlasını su altında geçiriyorlar. Endonezya, Malezya ve Filipinler denizlerinde dağınık geçici ve yüzer evlerde veya teknelerinde yaşıyorlar. Neredeyse 1000 yıldır bu şekilde yaşamışlar ve beslenmelerini de bu ekosistemden sağlıyorlar. Yaşamak için gün boyu karides, yengeç, balık ve mürekkep balığı yakalamaya çalışıp bütün gün su altında çalışıyorlar. Biz çalışanları beyaz, gri, mavi yaka diye sınıflandırırız ya; sulu bir yorum yapayım: bu arkadaşlar Sulu Yaka.

BAJAU halkı, dış kulak ve orta kulak arasındaki basıncı dengelemek için kulak zarlarını delerek suyun altına dalış yaptıkları için sıkıntı çekmiyorlar. Ancak, kulak zarını delinmesi hem işitme kaybına yol açıyor hem de kulak enfeksiyonlarına riskini artırıyor. Böyle bir hayatı yaşamanın da bedeli bu oluyor.

Asıl özel olan ise; okyanus tabanının 60 m altında 16 dakikadan fazla bir dalış yapabilmeleridir. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Normal insanlardan çok daha büyük dalaklara sahipler. Kana daha fazla oksijen pompalama yeteneğine sahiptir ve biyolojik bir dalış tankından farklı değildir. Dalaklarının hacmi normal insanlardan yüzde 50'den fazladır. Asıl ilginç olan; bu özelliğin sadece dalgıçlarda değil, daha önce hiç dalmamış çocuklar da dahil olmak üzere kabilenin diğer üyelerinde de bulunmasıdır. Denizin altında daha kolay yaşamak için evrim geçirdikleri anlamına gelir.



BAJUA Halkı bana AQUAMAN filmini hatırlattı. İnsan formunda olup amfibi yaşayan canlılar…

Bu gerçekliğe dayanarak belirtmek istediğim; hayatta kalabilmek ve yaşamı sürdürebilmek için tüm canlılar gerekli değişim ve dönüşümü gösterebilirler. Önümüzdeki yıllarda birçok canlıda bunun örneklerini gözlemleyeceğimizi düşünüyorum.

Bazen milyonlarca yıl alan evrimi, günümüz dünyasında insanlarda görmenin delilidir BAJAU’lar.

Bu gerçek; konu ne olursa olsun hayat çok zor, değişemem, yapamam, asla olmaz diyenlere gelsin…

Saygılarımla