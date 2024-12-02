Demir cevheri, yatırımcıların Çin‘in çelik piyasasına yönelik güçlü beklentileri zayıf ekonomik verilerle dengelemesinin ardından dar bir aralıkta işlem gördü ve piyasadaki önemli fiyat hareketlerini sınırladı.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, yüzde 0,32 artışla 789,0 yuan/ton (108,91 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası‘ndaki gösterge Aralık ayı demir cevheri, 103,8 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.

Analistler, çelik sektörünün son aylarda iyileşme işaretleri gösterdiğini belirterek güçlü ihracat ve düşen stoklar yardımcı olurken, çelik üretimindeki artışların Kasım ayında da devam ettiğine işaret etti.

Analistler, Aralık ayı başında yapılacak Çin Politbüro toplantısına ve Aralık ortasındaki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı‘na odaklanan piyasada çelik üreticilerinin karlarındaki iyileşmenin havayı desteklediğini kaydetti.

ABD‘nin yüksek gümrük vergilerinden kaynaklanan yeni rüzgarlar da gelecek yıl Çin‘in sanayi sektörünü tehdit ederek ihracat kazançlarını azaltabilir.

DCE‘de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,16 ve yüzde 0,68 düşüşle geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘ndaki çelik göstergeleri marjinal artışlar kaydetti.

İnşaat demiri yatay seyrederken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,1, filmaşin yüzde 0,77 ve paslanmaz çelik yüzde 0,14 artış kaydetti.