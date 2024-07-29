Değerli Okurlar,

Fıkra şöyle;

Adam lokantaya gitmiş, yemiş içmiş ve birden duvarda yazılana gözü takılmış.

“Ne yerseniz yiyin, hesabı torunlarınız ödeyecek”.

Tam hesabı ödemeden kalkacakken, garson masaya bir hesap pusulası getirmiş!

Adam hemen sormuş; “hani torunlar ödeyecekti?”

Garson cevaplamış; “doğrudur, bu dedenizin hesabı”

Durduk yerde bu fıkra nereden aklıma geldi bilemedim ama…

Böyle olaylar ancak fıkralarda olmalı, insan yediğinin hesabını mutlaka ödemeli, kimseye ödetmemeli! Aksi halde daha büyük bedeller ödemekten kaçamaz…

Saygılarımla