Şanghay‘da alüminyum fiyatları, yatırımcıların hafif metalin güçlü temellerine ilişkin yükseliş duruşunu sürdürmesiyle iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine sıçradı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda Temmuz vadeli alüminyum kontratı, yüzde 3 artışla 21.935 yuan/ton (3.025,89 dolar) ile Mart 2022‘den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra Metal Borsası‘nda üç ay vadeli alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.785,50 dolar/tona yükseldi ve bir önceki seansta iki yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesinde konsolide oldu.

Alüminyum bu yıl en büyük tüketici Çin‘den, özellikle güneş enerjisi ve elektrikli araç sektörlerinin desteğiyle güçlü bir talep gördü.

Ana malzeme olan alüminanın fiyatları, son zamanlarda yaşanan tedarik kesintileri nedeniyle arttı.

LME‘de bakır yüzde 0,7 düşüşle 10.382,50 dolara geriledi, SHFE‘de bakır yüzde 1,1 düşüşle 84.000 yuan/tona geriledi.

UBS, bakır fiyatlarının yılsonuna kadar 11.500 dolar/ton, 2025 ortasına kadar 12.000 dolar/ton veya üzerine çıkmasını beklediklerini bildirdi.

UBS, son arz-talep tahminlerinin hem bu yıl hem de 2025 yılı ıçın yaklaşık 390.000 ton bakır açığına işaret ettiğini de belirtti.

OPEC+‘ın 2 Haziran‘da yapacağı toplantıda mevcut kesintiyi en az üç ay daha uzatmasını beklediklerini de ifade eden UBS, kısa süre önce altın için yılsonu fiyat tahminini 2.600 $/ons‘a yükselttiklerini hatırlatırken, düşüşlerde 2.300 $/ons veya altında alım yapılmasını önerdi.

“Önümüzdekı dönemde emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz" diyen UBS, önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde geniş emtia endeksleri için yüzde 10 civarında toplam getiri bekliyor.