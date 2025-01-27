Fortune 500, Fortune dergisi tarafından hazırlanan ve yayınlanan yıllık bir listedir. Listede ABD’deki en yüksek ciroya sahip 500 kurum sıralanır. Bu liste ilk defa 1955’te oluşturuldu ve Fortune dergisi tarafından yayınlandı. Bugün aynı sıralama Avrupa’nın da yüksek ciro yapan kurumlarını içeren Fortune 500 Avrupa’da da yapılıyor.

Bugün hem temsil, hem gelir açısından Almanya, Fortune 500 Avrupa’nın tartışmasız şampiyonu. Bu yılki listede 80 Alman şirketi var. En son Fortune 500 Avrupa listesi, Almanya’nın Avrupa ekonomik motoru üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırdı. Volkswagen, 2023 yılında gelire göre Avrupa’nın en büyük şirketi oldu ve İngiliz petrol ve gaz devi Shell’i solladı, ilk onda BMW ve Mercedes-Benz yer alıyor.

Almanya hükümeti, 2023’deki yüzde 0,3’lük düşüşün ardından Alman ekonomisinin 2024’te yüzde 0,2 daralmasını bekliyor. Ekonomik sıkışma Alman şirketlerinin en üst seviyelerinde de hissedildi. Fortune 500 Avrupa’nın 2023’te bir bütün olarak yüzde 5,2 büyümesine rağmen, listedeki Alman şirketleri için kümülatif gelir yüzde 2,6 oranında daraldı.

Kırmızı sinyaller ülkenin ekonomik göstergelerinin her yerinde yanıp sönüyor. Ana ticaret ortağı Çin’e yapılan ihracat düşerken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından enerji ithalatı tıkandı. Almanya’nın yapısal ve döngüsel, iç ve jeopolitik olan olaylar ve çoğu ekonominin kısa vadede çok az çıkış yolu olması nedeniyle ülke ekonomisini zor duruma sokmaktadır.

Sadece son dört ya da beş yıla bakarsanız, Almanya’nın da kayıp bir on yıl geçirme yolunda olduğu gözlemlenir. Önemli bir sorun, yüksek değerli sektörlerde rekabet avantajının olmamasıdır. Dünya ekonomileri sıralamasında 2014 yılında altıncı iken 2023’te, daralmanın etkisiyle 22. sıraya geriledi.

Otomotiv sektörü Alman ekonomisinin önde gelen motor güçlerinden biridir, ancak bu sektör de durgunlaşma yaşamaktadır. Bu durgunluk da sektörü güvencesiz konuma sokmaktadır. Sektör, Alman ekonomisinin yüzde 4’ünü oluşturuyor, ancak tedarik zincirindeki diğer şirketleri hesaba katarsak bu oran yüzde 6’ya yükselir.

Otomotiv sektörü, birkaç yıldır Almanya’nın ekonomik tacının mücevheri olmuştur ve tarihsel olarak önceki küreselleşme rüzgarlarını geride bırakmıştır. Otomotiv şirketleri, sonuç olarak 2024’te Fortune 500 Avrupa’da Alman şirketlerinin sekizde birini oluşturuyor.

Çin, Alman şirketlerinin ihracat gücünü tehdit altına sokuyor ve pazarlıklı elektrikli araç teklifleriyle sektörün gücünü köreltiyor. Çin otomotiv sektöründe, elektrikli araç üretimini güçlendirerek Batı dünyasını hazırlıksız yakalıyor, kendi topraklarında bu pazarın payını hızla kazanırken, kıtadaki şarj sisteminde de liderliğe oturuyor.

Avrupa Komisyonu, bazı Çinli tedarikçilerin, Çin hükümetinin rekabet karşıtı sübvansiyonlarla ilgili bir soruşturmasının ardından yüzde 50’e yakın ücretlerle mücadele için genişletilmiş tarifeler başlatmaya hazırlanıyor.

Alman ekonomisinde çakan bu kırmızı sinyaller ekonomistleri yeni çıkış yolları aramaya yönlendiriyor ve yapısal reformlarla yine Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olarak yerini almasını hedefliyorlar.

Yapısal reformlar bir zorunluluk, ancak AB’nin fiili lideri olarak ticareti elden geçirmek ve Avrupa’nın en büyük ekonomisi olarak yerini muhafaza etmenin yolunu bulmak zorundalar. AB dışında yüksek vasıflı insan göçünü hızlandırmak, bu yollardan biri. Yeni ihracat ortakları bulmak da bir başka acil yol.

Ancak bu yapısal reformların uygulamaya konmasının, hükümetin bugünkü koalisyon yapısı içinde zor olacağı, görülmektedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde ülkeyi yönetmeye talip olacak siyasi partilerin ülkenin önündeki bu yapısal reformları gerçekleştirmeyi planlamaları gerekmektedir ama bu konuda geç uyanma riski de yüksek gözükmektedir.

Tüm bu dalgalanmalara rağmen Almanya hala AB’nin en büyük ekonomisi olmaya devam ediyor, sağlam bir alt yapısı var ve 10 yıl sonra, şu anda olduğundan daha güçlü bir yapıya sahip olma potansiyeline sahip.

Fortune Global 500 listesine giren tek Türk Şirketi Koç Holding oldu. Koç Holding 2024 yılında 67 milyar 500 milyon dolar satış geliriyle 194.sıraya yerleşti. 2023 yılında 259. sırada iken %24 oranında artan satış geliriyle 65 basamak sıçramış oldu.

Uluslararası medyada okuduğum bu bilgileri, sanayi kenti olan Bursa iş dünyasının değerlendirmesine sunuyorum.