Türk Mühendisliğinin Beş Yıldızlı Eseri

Önceki hafta gazetemizde göze çarpan haberlerden biri, Türkiye HES’de Avrupa Lideri başlığını taşıyordu. Yusufeli Barajı’nın 2022’de devreye girmesinden sonra geçen yıl da 399 megavatlık yeni hidroelektrik santrali kapasitesini devreye alarak bu alanda yeni kapasite kurulumunda Avrupa’da ilk sıraya yerleşti. Gelin bu başarının önemli köşe taşlarından biri olan Yusufeli Barajına göz atalım;

Yusufeli Barajı Artvin ilinin yaklaşık 70 km güney batısında, Çoruh nehri üzerinde inşa edilmiştir. 275 m yüksekliği ile Türkiye’de birinci, dünyada beşinci sırada yer alıyor. Atatürk Barajı geniş yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük barajı unvanını taşımaktadır, en yüksek olanı da Yusufeli Barajı’dır. 2013 yılında temeli atılmış, 2022 yılında inşaatı bitirilip su tutmaya başlamıştır. 558 MW kurulu güce sahip olup yılda 1,888 milyar kWh enerji üretmektedir.

İşte bu değerdeki bir mühendislik ürünü olan Yusufeli Barajı bir Türk inşaat şirketi tarafından, tamamen Türk mühendislerinin ve de Türk çalışanlarının bilgi ve becerilerinin ürünü olan proje ve inşaat çalışmalarıyla tamamlanmıştır ve de Türk mühendisliğinin gururu olan bir proje olmuştur.

Gövde beton hacmi 4 milyon m3 olan Yusufeli Barajı inşaatında günlük ortalama beton döküm miktarı 7 bin m3 oldu ve dünyadaki benzeri barajlarla kıyaslandığında önemli bir rekora imza atıldı. Baraj şantiyesinde saatte 800 m3 beton üreten santrallarla, ön soğutma ve ısıtma sistemleriyle iklim koşullarından etkilenilmeden on iki ay boyunca kesintisiz beton döküldü. Baraj inşaatı süresince 7000’i aşkın personel aralıksız, gece gündüz çalıştı.

Yeraltında yapılan hidroelektrik enerji santral binasında bulunan üç ünite ile toplam 558 megawat kurulu güce sahip projede, hidromekanik ve elektromekanik montaj işleri ve beton döküm faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Baraj gövdesi üzerinde yer alan 2940m3/sn deşarj kapasiteli ve 3 gözlü dolusavaktan bırakılan sular 130m uzunluğunda ve 35m taban genişliğinde projelendirilen enerji kırıcı havuzda toplanmaktadır.

Yusufeli Barajı bu kapasitesiyle tek başına ülkemiz enerji gücümüzün yüze 2’sini karşılıyor ve de bu kapasiteyle 2,5 milyon nüfuslu Antalya’mızın enerji ihtiyacını karşılaması anlamına geliyor.

Barajın su tutmasıyla oluşan baraj gölü altında kalan 7 köyün sakinleri için baraj gölü manzaralı evler yapıldı, yıllardır yaşadıkları evlerinden ayrıldıkları için hüzünlü olan köy sakinleri yeni evlerine yerleştiler ve mutlu oldular.

İşte tüm bu özellikleriyle ülkemiz ekonomisine enerji akıtan bu özel barajı projelendiren ve yaptıran kurumun, bütün meslek yaşamımı geçirdiğim DSİ’nin, mensubu olmaktan gurur duyuyorum ve de gerek DSİ’de, gerekse müteahhit firmada çalışan ve bu projede emeği geçen tüm çalışanları kutluyorum.