Bu hafta yazı yerine aşağıdaki duyuruyu paylaşıyorum.

7- 9 Haziran 2024 tarihlerinde Bursa Almira Hotel’de “Genişletilmiş 132. YMM Odaları Başkanlar Kurulu toplantısı ile Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Değerlendirilmesi, sorunlar ve çözüm önerileri, yeni vizyon” konulu YMM Odalarından sınırlı sayıda katılımcılarla yapılacak bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

Yer, Almira Hotel Şehrazat salonu olacaktır.

7 Haziran 2024 Saat 13:30-18:00

8 Haziran 2024 Saat 10:00-17:30

9 Haziran 2024 saat 10:00-12:00

Önceden belirlenen programdaki görüşmeler yapılacaktır.

Çalıştayın verimli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.