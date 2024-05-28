Değerli Okurlar,

Birkaç ay önce KalDer Bursa Şubesi Başkanlığımı devrettikten sonra bu köşede sizlerle aşağıdaki cümleleri paylaşmıştım…

Profesyonel ve kurumsal deneyimlerimi ve birikimlerimi kim ya da kimler isterse görüşmeye hazırım, yani tekliflere açığım…

Bundan sonra her nerede ve görevde olursam olayım; kendim, ailem, kentim, ülkem ve insanlık için yüksek performans, güler yüz, samimiyet, dürüstlük, sevgi ve saygıyla çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum.

Parçası olmaktan mutlu olduğum ve çok değer verdiğim Ekohaber’de yazmaya devam edeceğim, tabii patronlar ve sizler istediği ve izin verdiği sürece.

Bakalım hayat ne güzellikler getirecek…

İşte bu satırları yazmamın üzerinden bir yerel seçim geçti ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde bir görev değişimi yaşandı. Geçtiğimiz hafta ise Başkanlık görevini devralan Sayın Mustafa Bozbey bana; Genel Sekreter Yardımcılığı görevini teklif etti ve ben de kabul ettim ve göreve 23 Mayıs itibariyle başladım. Başladığım gün, aşağıdaki fotoğrafı ve mesajı paylaştım.

“ Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek, Bursa ve ülkemin yüzünü güldürmek için var gücümle çalışacağıma huzurunuzda söz veriyorum. Saygı ve sevgilerimle ”.

Mesajıma dijital platformlarda saatler içerisinde; on binlerce beğeni, yüzlerce mesaj ve telefon çağrısı ile geri bildirim aldım. Bana ve Sayın Bozbey’e olan güveniniz, iltifatlarınız, tebrik ve teşekkürleriniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Size, halkımıza ve ülkemize olan borcumuzu ödemek için üstün bir çaba içerisinde olacağımızdan adım gibi emin olunuz lütfen.

Sayın Bozbey ve Sayın Ardıç’ın olurlarıyla Ekohaber’de de sizlerle olmaya devam edeceğim.

Allah utandırmasın…

Saygılarımla