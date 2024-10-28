Değerli Okurlar,

Dünyanın en ünlü 5 yasasını sizlerle paylaşmak isterim…

1. Kidlin Yasası : Bir problemi net ve belirgin bir şekilde yazarsanız, çözümün yarısını zaten halletmiş olursunuz.

2. Dunning-Kruger Etkisi : Düşük yetenekli insanlar, yetkinliklerini abartma eğilimindedir.

3. Gilbert Yasası : Bir görevi üstlendiğinizde, istenen sonuca ulaşmanın en iyi yollarını bulmak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır.

4. Wilson Yasası : Bilgi ve zekayı önceliklendirirseniz, para sürekli size akmaya devam eder.

5. Falkland Yasası : Bir şey hakkında karar vermek zorunda değilseniz karar vermeyin.

Bir de https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/ sayfasından kopyalayıp yapıştırdığım TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’nın aşağıdaki maddeleri var.

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı’dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Geçtiğimiz günlerde Anayasa değişikliğinin gündemde olduğu dönemde; siyasilerin ya da muhtelif kişi veya kurumların; hem anayasamızın ilk dört maddesine ilişkin açıklamaları. Halk arasında herhangi bir konuda dile getirilmemesi için şöyle deriz: AKLINDAN BİLE GEÇİRME…

Terör örgütünün uzun süredir faaliyetleri yokken, tüm şehit yakınlarının ve Türk Halkının yüreğini burkan, içini acıtan af söylemleri. Peşinden; ülkemizin güzide kurumuna yapılan saldırı ve kayıplarımız.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yeni bir oyunun, tezgâhın, kardeş kavgası oluşturmanın ayak sesleridir. Durumu daha da vahim kılacak eylem ve söylemler olabilir.

İşte tam birlik ve dayanışma içinde olmamız gereken günlerden geçtiğimizin göstergesidir. Siyasi tercihimiz, inancımız ne olursa olsun; VATAN BİZİM ORTAK PAYDAMIZDIR.

SAKİN, UYANIK, AKILLI ve BİR OLALIM lütfen

Saygılarımla