Bu günlerde yine yeniden ve çok çalışarak vergi yasaları, bağımsız denetim ve benzeri konularda birçok çalışma yapılıyor. Öyle çok çalışmalar yapılıyor ki okumaya anlamaya fırsat bile bulamıyorsunuz.

Bunun üzerine geçmişte yazdığım VERGİ YASALARINI ANLAMA TEKNİĞİ (ı) VE (II) başlığı ile 25.02.2020 tarihinde yazdığım ve muhtelif medya organlarında çıkmış olan yazılarım aklıma geldi, bir defa daha bu yazılardan da alıntı yaparak kanun yapıcılara kendimce bazı hatırlatmalar yapayım dedim. O yazılarımdan alıntılar şöyle:

Ben ticaret lisesini orta okuldan başlayarak okudum, sonra üniversiteye ve işletme enstitüsüne devam ederek bitirdim. Yani taa küçüklükten beri muhasebe ve vergi ile iç içeyim.

Bursa Ticaret lisesinde 1960 lı yıllardaki hocalarım hala unutulmamış efsane hocalardır ve onlardan mesleki konuda çok ama çok iyi eğitim aldık.

Vergiler ve vergi yasaları ile ilgili olarak ilk hatırladığım ve unutmadığım kavram vergilerin nasıl olması gerektiğidir. Vergi yasaları özellikle aşağıda belirttiğim unsurları taşımalıdır.

a. Vergi yasaları açık olmalıdır

b. Şeffaf olmalıdır

c. Kolay anlaşılır olmalıdır

Diğer özellikleri saymaya lüzum görmüyorum.

Şu anda yukarıda saydığım 3 unsur yeni yasalarda ne kadar var, sizlerin takdirine bırakıyorum sevgili okurlar, meslektaşlar.

Neyse yıllar geçti, okumuş kendimce büyük adam olmuşum. Kendime göre iyi bir de tahsil yapmışım. Konumu da çok ama çok iyi biliyorum. Yıllar geçti, Yeminli Mali Müşavir de oldum. Hiç hava atmaktan hoşlanmam ama, yine de YMM olmuşum, ne kadar hava atmasan da bazı konular ortaya çıkınca, o öyle değil böyledir, diyorsun işte.

Yeminli Mali Müşavirliğe başladığım yıllarda yeni yeni vergi kanunları çıkmaya veya düzenlemeler yapılmaya başlandı. Ben de yasaları yukarıda bir kısmını saydığım ilkeler çerçevesinde okuyor, değerlendiriyorum ve bu madde şöyle olmalı, böyle uygulanmalıdır gibi fikirler ileri sürüyorum.

Çook sevdiğim emekli bir vergi dairesi müdürü var. İsmail Hakkı Yolgan. Hakikaten sevilecek sayılacak bir insan. Yeni yasayı yorumluyorum. O da dinliyor. Tıpkı şu anda çıkan yasalar gibi, tebliğler ortada yok. Yeni bir yasa çıkmış ama bir takım maddeler bir başka takım maddelerle iç içe girmiş. Neyi nerede, nasıl bulacağını şaşırıyorsun. Ben saf saf, düz mantıkla yorumlar hazırladım.

Değerli dostum İsmail Hakkı Bey, (Cevdet şu yorumlarına bakabilir miyim) dedi. Tabii ki, diye cevap verdim. Baktı baktı baktı ve bu yorumların olmamış dedi.) Kendisini çok sevip saymasam ters bir cevap vereceğim. Ama bilgi, görgü, tecrübesi hakikaten saygı uyandıran bir insan. Peki nedir yanlışlarım dedim.

-Bak Cevdetçiğim, bizim vergi yasalarını okurken, bir veya iki cümle veya paragraf sonrasındaki göze çarpmayan cümleleri de göz önüne alarak inceleme ve yorum yapacaksın. Yoksa yanılırsın dedi ve bana örnekleri gösterdi.

O gün, bugündür, yeni bir yasa çıktığı zaman bir kere, 5 kere, 10 kere yasayı okurum. Ondan sonra yorumlamaya çalışırım. Yahut yasa ile ilgili açıklama tebliğini beklerim.

Sonuçta, kendi deyimime göre vergi yasalarını anlama tekniğini en iyi şekilde anlar ve uygulamaya çalışırım.

Yasa hazırlayanlar, özellikle ilk mutfakta hazırlık yapanlar, lütfen eskiden beri alışılmış olan vergi yasaları hazırlama tekniği yerine, vergi yasalarını anlamayı kolaylaştıracak, düz, açık anlaşılabilir, şeffaf yasalar hazırlayın ve de tebliğleri hiç ama hiç geciktirmeden yayımlayın.

Mesleğim konusunda yetkililerden isteğim budur efendim.