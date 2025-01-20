Vadeli demir cevheri fiyatları, büyük bir üreticinin sevkiyatlarının azalması ve beklenenden daha soğuk gelen ABD enflasyon verilerinin ardından Fed‘in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, yüzde 0,64 artışla 787 yuan/ton (107,35 dolar) oldu.

Kontrat, seansın başlarında 18 Aralık‘tan bu yana en yüksek seviyesi olan 792 yuan/tona ulaştı.

Singapur Borsası‘ndaki gösterge Şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,43 artışla 101 dolar/tondan işlem gördü.

Günün erken saatlerinde 101,9 dolar/ton ile 1 Ocak‘tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Önde gelen demir cevheri tedarikçisi Rio Tinto, kısmen Batı Avustralya‘daki şiddetli yağışların Aralık çeyreğindeki üretimi etkilemesi nedeniyle iki yılın en düşük yıllık demir cevheri sevkiyatını bildirdi.

Analistler ayrıca, önümüzdeki haftalarda cevher talebinin artabileceğine dair işaretlerin de fiyatları desteklediğini söyledi.

DCE‘de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,52 ve yüzde 1,65 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda inşaat demiri yüzde 0,33, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,44, paslanmaz çelik yüzde 0,11 artarken, filmaşin yüzde 0,25 düştü.

Bir analist yaptığı değerlendirmede, “Fiyatlardaki son artış dalgası, makro duyarlılığın desteklediği çelik tüketimine yönelik iyileşen beklentilerden yararlandı. Stok yenileme beklentileri, düşük çelik stokları nedeniyle fiyat oynaklığını arttırdı” dedi.

Üç aylık alüminyum yükseldi

Londra Metal Borsası‘ndaki (LME) üç aylık alüminyum, Avrupa Komisyonu‘nun Rus alüminyumunu yasaklama planının desteğiyle yüzde 0,4 artarak 2.612 dolar/tona yükseldi.

Avrupa Birliği diplomatları yaptıkları açıklamada, Avrupa Komisyonu‘nun Ukrayna‘yı işgali nedeniyle Rusya‘ya yönelik 16. yaptırım paketinde Rus birincil alüminyum ithalatının yasaklanmasını önerme niyetinde olduğunu söyledi.

LME‘de bakır yüzde 0,4 artışla 9.206 dolar/tondan, kalay yatay seyrederek 29.590 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.815 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 1.942,5 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.859,5 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE‘de bakır kontratı yüzde 0,9 artışla 75.910 yuan/tondan (10.353,95 dolar) işlem gördü.

SHFE‘de alüminyum yüzde 0,8 artışla 20.320 yuan/tondan, nikel yatay seyrederek 127.480 yuan/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 23.720 yuan/tondan, kurşun yatay seyrederek 16.590 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,4 artışla 246.840 yuan/tondan işlem gördü.