Değerli Okurlar,

Günümüzde büyük şehirlerde, gelişmekte olan bölgelerde ve nüfusu artan birçok yerde hayatımızdan en çok zaman çalan şey sıkışık trafiktir. Sadece zaman çalmakla kalmıyor, yolcular ve özellikle aracı sürenler için inanılmaz bir stres kaynağı oluyor. Biz buna halk dilinde Ömür Törpüsü diyoruz…

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; trafik sıkışıklığına yönelik paydaşlarla beraber çalışmalarımız sürüyor ve bunlar kademeli olarak hayatımıza girecek. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Ben Bursa özelinde günlük gözlem ve önerilerimi paylaşacağım (muhtemelen birçok yerde geçerli olur).

Araçsızlaşma önerilerim;

- Bisiklet edinin ve kullanın (metrolar için bisiklet çalışmalarımız var),

- Yakın mesafelere yürüyerek veya toplu ulaşımla gidin,

- Gidip geleceğiniz yerler duraktan durağa ise kesinlikle metro kullanın,

- Oturma ihtimaline karşı mutlaka bir cep kitabınız olsun.

Mutlaka araçla gidiyorsanız;

- Sizin binada, sitede, mahallede aynı yöne kendi aracıyla giden kişileri tespit edin (aynı güzergahta bile olabilir),

- Bu kişilerle tanışın ve önce bir kahve için,

- Sonra tek araçla gitmek için plan yapın, her hafta birinizin aracıyla gidin ve dönün,

- Aracı sahibi kullansın, maliyet paylaşımını aranızda hesaplayın,

- DÜŞÜNSENİZE; 4 KİŞİ 4 ARAÇLA GİDECEĞİNE 1 ARAÇLA GİDECEK…

- HEM PARADAN HEM ZAMANDAN TASARRUF EDECEKSİNİZ, HEMDE TÜM ŞEHİR TASARRUF EDECEK… HİÇBİR YATIRIM TRAFİĞİ BU KADAR RAHATLATAMAZ!

- Diyorlar ki; bizim halkımız bunu tercih etmez! RİCA EDİYORUM, DENEYİNİZ…

Araç kullanırken;

- Sol ve orta şeritte çok yavaş araç kullananlar var, ortalama akış hızını yavaşlatıyorlar,

- Bazen sağ şeridi bomboş görüyorum (İngiltere sanırsın 😊),

- Yavaş gitmek güvenilir gitmek değildir, özellikle ana arterlerde belirli bir hızda olmalısınız ve görece YAVAŞSANIZ SAĞ ŞERİTTE GİTMELİSİNİZ,

- Sürekli şerit değiştirmemelisiniz,

- Sapacağınız yere belirli bir mesafe öncesinde sağ şeride yaklaşmalısınız (son anda değil).

Ayrıca;

- Evden biraz erken çıkın, çok şey değişir,

- Işıkta beklerken LÜTFEN TELEFONLARINIZA ve MESAJLARINIZA BAKMAYIN,

- Akşam dönerken, özellikle araç kullanan kişinin kulaklığı olsun…

Yayalara;

- Yaya şeridi dışında geçiş yapmayın,

- Yayalara öncelik demek, kaldırımda yürüyen yayaların duraksamadan yola çıkıp araçlara kafa tutması demek değildir,

- Haklı olsanız bile araç size çarptıktan sonra ne işe yarar…

Sizlerin de uyarılarınız ve çözüm önerileriniz varsa bekliyoruz.

Hayatı birlikte güzelleştirip yaşanılır kılacağız…

Saygılarımla