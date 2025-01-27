Temel metallerin çoğu, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump‘ın gümrük vergisi ve politika planları konusunda netlik ararken, doların gevşemesinden destek alarak yükseldi.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır, TSİ te yüzde 0,5 değer kazanarak 9.275 dolar/tona çıktı.

Dolar, Trump‘ın Çin gümrük tarifeleriyle ilgili son yorumlarının ardından büyük ölçüde düştü ve iki ayın en kötü haftalık düşüşüne yöneldi.

Bu hafta başında Trump, 1 Şubat‘tan itibaren Meksika ve Kanada‘ya yaklaşık yüzde 25, Çin‘e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını gündeme getirdi.

Ayrıca daha fazla ayrıntı vermeksizin Avrupa‘dan ithal edilen mallara da vergi uygulanacağı sözünü verdi.

Perşembe günü Trump, faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğini ve diğer ülkelerin de bunu takip etmesi gerektiğini söyledi.

Bir işlemci, “Şu anda öncelikle Trump‘ın potansiyel tarife politikasına odaklanıyoruz, ancak bundan sonra ne yapacağı belli değil” dedi.

SHFE‘de en aktif bakır kontratı Asya sabah seansının kapanışında yüzde 0,4 artışla 75.480 yuan/tona (10.400,85 dolar) çıktı.

Bu arada, Alcoa CEO‘su William Oplinger yaptığı açıklamada, Washington‘un Kanada‘dan ithalata gümrük vergisi getirmesi halinde şirketin Avustralya‘daki alüminyum üretimini büyük olasılıkla ABD‘ye göndereceğini söyledi.