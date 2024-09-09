ABD‘deki zayıf imalat verilerinin Çin ekonomisine ilişkin endişeleri artırması ve risk iştahını azaltmasıyla temel metal fiyatları düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı gündüz işlemlerini yüzde 2,4 düşüşle ton başına 71.700 yuan (10.080,84 $) ile 13 Ağustos‘tan bu yana en düşük seviyesinden tamamladı.

Londra Metal Borsası‘ndaki üç ay vadeli bakır kontratı erken saatlerdeki kazançlarının geri verdi ve TSİ 1104 itibariyle iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan metrik ton başına 8.929 dolara geriledi.

Büyük satış dalgası, zayıf ABD imalat verilerinin ekonomik endişeleri tetiklemesinin ardından azalan risk iştahından kaynaklandı.

Guangzhou Futures analistleri, Şanghay bakırı için destek seviyesi olarak ton başına 70.000 yuan öngördü.

LME alüminyum yüzde 0,8 düşüşle ton başına 2.388 dolar, nikel yüzde 1,1 düşüşle 16.280 dolar, çinko yüzde 1,8 kayıpla 2.793,50 dolar, kurşun yüzde 0,5 düşüşle 2.039 dolar ve kalay yüzde 1,15 düşüşle 30.390 dolar oldu.