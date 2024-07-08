Değerli Okurlar,

Bu yazıyı bir ay önce derleyip, başka birçok yazım gibi stoğuma koymuşum. Şimdi zamanı gibi geldiği için paylaşıyorum, konuya dair devam yazılarım olacaktır.

SÜMERLER'İN HAZİN SONU...



Sümerler günümüzden 7-8 bin yıl önce Mezopotamya'ya yerleşerek yüksek bir uygarlık kurmuşlardı.

Sümerler kurdukları uygarlıkta rahat ve rehavet içinde yaşarken, Yıkılışından 100-150 yıl kadar önce yani günümüzden 4500 yıl önce Arabistan içlerinden Akad diye adlandırdıkları kavmin insanları Sümer kentlerinde çalışmak için akın akın gelmeye başlıyorlar.

Bir kısım Sümerler bunlara karşı çıksa da diğerleri ucuz ve kolay işçilik ve köle gözüyle baktıklarından göz yumuyorlar.

150 yıl içinde işler değişiyor, Akatlar kentleri yakıp yıkıyor, Sümerleri öldürüyor ve sonra iktidarı ele geçiriyorlar.

Sümerlerin son günlerinde bir bilge kil tablete şöyle yazıyor.



"FARK EDEMEDİK GEÇ KALDIK.

AMAN TANRIM BU VAHŞİLER HEPİMİZİ YOK EDECEK.

TANRIM BİZİ AFFET.

BİZDEN SONRA GELENLER BUNLARI OKURSA BELKİ DERS ALIR.”



“GEÇMİŞİNİ BİLMEYENİ GELECEK; TOPA TUTAR!”



Ve Sümer devleti yıkılır Akadlar Sümer uygarlığının üstüne oturur.



(KAYNAK: Muazzez İlmiye Çığ / Sümerolog-tarihçi bilim insanı.)

Bu hikâye size, bizi çağrıştırsın ama akılcı ve sağduyulu olmanın bir zorunluluk olduğunu da aklınızdan çıkarmayın lütfen.

Saygılarımla.