1921’ de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu topraklarının o topraklarda yaşayan insanlara ait olduğunu belirtmek için ünlü Türkiye Türklerindir sözünü ifade edildiği bilinir. Bir zamanların en okunan gazetesinin bu sözü motto yapması nedeniyle vatandaşımız tarafından bilinirliği fazla olan bir sözdür.

Suriye’ de yaşanan son gelişmeler bize Suriye Suriyelilerindir sözünü söyletmektedir. Ortada bir sorun var ve çözümü Atatürk’ ün akılcı yolunda bulmak mümkün.

Türkiye Suriye’ den sığınmacılara kollarını açmış ve gereğini yerine getirmiştir. Yememiş yedirmiştir, giymemiş giydirmiştir. Milletimiz Suriyelilerle tam anlamıyla ekmeğini paylaşmıştır. Hakkımızı helal ediyoruz ancak büyük bedeller ödemiş durumdayız.

Sadece işin maddi boyutu mu var? Maalesef Suriye’ deki gelişmeler neticesinde asker, sivil çok fazla şehit verdik.

Sonuç olarak; Suriye’ nin bölünme sürecinin bedelini Suriyelilerden sonra en fazla biz ödedik.

‘Bundan sonra ne yapılmalı ‘diye sorarsınız? ‘Suriye Suriyelilerin olmalıdır’ deriz.

Bu saatten sonra ülkemizin Suriyeli misafirlere sunduğu ayrıcalıklar sonlanmalıdır. İfade edilen adım sadece içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar için değil aynı zamanda misafirlerin ülkelerin dönmeleri için gerekli bir teşvik olacaktır.

Uzun ve orta vadede Türkiye Suriye’ nin yeniden ayağa kalkması için konferans düzenlemeli, finansman oluşturulmasına yardımcı olmalıdır. Altyapının kurulması Suriye’ nin yaşanabilir olmasını sağlayacak ve geri dönüşleri kolaylaştıracaktır.

Suriye’ de Suriye dışından gelmiş olan kişilerin ülkeyi terk etmeleri kadar ülkemizde yaşayan Suriyelilerin vatanlarına gitmeleri önemlidir.

Suriye demokratik bir yönetim tesis edilmelidir. Bu durumda sağlıklı bir demografik yapının oluşturulması hayati bir önem taşımaktadır.

Türkiye’ nin güvenliği, Suriye’nin Suriyelilere ait olmasından geçmektedir.