31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Aralık 2024 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 18 (1)’inci madde fıkrasında aşağıda belirtilen değişiklik yapılmış olup, 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30’uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersizdir.” Yukarıda Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri yani, ikinci el satış veya devri yapılacak araçtan dolayı aşağıdaki hususların tespiti gerekmektedir: a) Araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı,

b) Vergi cezası, c) Trafik idari para cezası, d) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu e) Taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının,

f) Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi,

g) Aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğu. Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile, araçları devreden ve devralan ile noterler yönünden önemli hukuki yükümlülükler bulunmaktadır. Özellikle, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerini yapacak olan noterler bakımından, hem hukuki hem de ceza hukuku bakımından sorumluluklar yüklemektedir. Örneğin; trafik idari para cezası ödenmemiş olan tescil edilmiş bir aracın, satış veya devrini yapacak olan noter sorumlu olur. Bu işlem geçersiz olacağından, gerçekte devralan araç maliki sayılmayacak olduğundan olumsuz sonuçlarından noter sorumlu olacaktır. Ayrıca, kamu hukuku yönünden de sorumlu tutulacaktır. Bu sebeple, Türkiye Noterler Birliğinin konu ile ilgili bir çalışma yaparak, noterler yönünden olası olumsuzlukları ivedilikle önlemesi gerekmektedir. Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.