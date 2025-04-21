Geçtiğimiz hafta ülke genelinde yaşanan don afetinden 65 ilimiz olumsuz etkilendi.

Uludağ’ın eteklerinde bir köyde yaşayan ve geçimini tarımla sürdüren arkadaşım, sabah yatağından kalkıp da 15 cm kalınlığındaki karı görünce şöyle demiş:

"Kar yağınca, don olunca yanar mı insan? İşte şimdi yandık."

Arkasından "sigorta yok, sistem yok, ne olacak halimiz?" diye de eklemiş.

Ve yine köylülüğün vermiş olduğu saf ve temiz duygular ile böyle durumlarda her çaresiz köylünün dediği gibi "seneye inşallah" demiş.

Ben aynı zamanda ticaret lisesi mezunuyum, mal bilgisi derslerimiz vardı, elli yıl önce okuduk.

Tarım sigortasından bahsederdi ve şöyle derdi “tarım alanlarının devlet tarafından oluşturulmuş bir fon tarafından sigorta edilmesi en doğru yoldur.”

Gazete ve televizyonlardan takip ettiğim ve okuduğum kadarı ile ortada fon falan yok ve sigortayı köylünün yaptırması gerekiyormuş.

Kanaatimce sigorta sistemleri günümüzde çok pahalı bir hale geldi. Kooperatifler olsun, birlikler olsun sigorta yapmakta oldukça zorlanıyorlar.

Bence bu tür sigorta şirketleri yasa ile belirlenerek ülke içinde tarımda ekonomik felaketlere karşı tarım fonu, sanayi fonu, doğal felaket fonu gibi fonlar oluşturmak sureti ile uluslararası ve hatta yurtdışı sigorta şirketlerine yaptırılması yönünde tedbirler alınması gerekmektedir.

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın zarar görmemesi için hiç olmamasını temenni ettiğimiz fakat olabilecek doğal felaketlerde zararın ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Saygılarımla