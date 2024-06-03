Onlar da Doğa Sevgisi Pınarları Olabilir, Hayvanat Bahçeleri Gibi!

Geçen hafta size Hayvanat Bahçelerinin coşkulu bir doğa sevgisi pınarları olduğunu, özellikle çocukları çok etkilediklerini, örnekler vererek anlatmaya çalışmıştım. Şimdi de aynı sevgi pınarlarının sokak hayvanlarımız için de çağıldaması isteğimi ve kurulma düzenini, değerlendirmenize sunacağım. Özellikle hazırlanmakta olan bir yasa tasarısında, sokak hayvanlarının toplatılıp barınaklara götürülmesi ve belirli bir süre içinde sahiplendirilmemeleri durumunda ‘’uyutulmaları’’ adı altında öldürülmelerinin öngörülmesi karşısında toplumumuzun gösterdiği tepkiler ve de yasa teklifini hazırlayan partinin Büyükşehir Belediye Başkanının işletmeye açtığı, tüm ülkemiz kentlerine örnek olacak bir oluşumunun ortaya koyduğu çözüm ışığı, altında…

Evet, bu ‘’uyutma’’ adımını, hayvan sevgisini aşılayan, yayan, bir yönetim düzenine çevirmek mümkün. Aynı bazı çevrelerin Hayvan Hapishaneleri olarak tanımladığı hayvanat bahçeleri benzeri, Sokak Hayvanları Barınakları oluşturarak. Hem de kentimizde sahip olduğumuz, ama farkında olmadığımız çok değerli bir tesisimizi örnek alarak, şöyle ki;

Hem bu yasayı çıkarmak isteyenlere ve hem de bu yasaya karşı tepkilerini koyan hayvan severlere, geçen dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa’ya kazandırdığı, tüm kentlerimize örnek olacak niteliklere sahip, Bursa Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini gezmelerini öneririm. Ben gezdim ve hayran kaldım. Tesis Nilüfer Gümüştepe mevkiinde, ovaya hakim bir tepede, çam ormanı içinde(!) 50 dönüm alan üzerine kurulmuş. Ama kurulurken bir tek çam ağacını bırakın kesmeyi, dalına bile dokunulmamış, binalar ve yollar ağaçlar arasındaki boşluk alanlara dikkatle yerleştirilmiş.

Bu yerleşkede, İdari bina (Röntgen Odası, 2 Ameliyathane, Dinlenme Odası, Eğitim Sınıfı, Kafesler) Kedi Hastanesi (Dahiliye, Cerrahi, Ameliyathane, Depo) Yavrulu Anne Binası (Muayenehane, Depo, Kafesler) Hasta Bakım Binası(Muayenehane, Hayvan Mutfağı, Kafesler) Serbest Yaşam Alanı, Karantina Binası, Personel Yemekhanesi, İşçi Soyunma Odaları ve Duşları bulunuyor. Halen 200 sokak hayvanı, çalışanların deyimiyle, onların dostları, misafir edilebiliyor. İkinci etap projesi ihale edilmiş ve inşaat başlamıştır. Bu bölümde yer alan Yasaklı Irk Bölümü, Serbest Yaşam Alanı, Sahipsiz At Barınağı ile tesis kapasitesi 450 hayvana yükselecektir.

Bu tesiste, haftanın 7 günü 08.00-23.00 saatleri arası, 3 Hayvan Ambulansı, 9 Veteriner Hekim, 4 Veteriner Teknikeri ve 26 işçi personel ile hizmet sağlanacaktır. Kentimiz sokaklarından toplanıp bu tesise getirilen sokak hayvanları, aşılanıyor, kısırlaştırılıyor, yaralı olanlar ameliyat ediliyor, hasta olanlar tedavi ediliyor. 2022 yılı itibariyle yapılan personel çalışma saatlerindeki düzenleme ile kapasite artışı sağlanmış ve kısırlaştırma sayısı önceki dönemlerin 3 katına çıkarılmıştır.

Gezimiz sona erdiğinde değerli tesis müdürümüzü ve değerli uzmanları kutladım, bir Bursalı olarak kendilerine teşekkür ederken bir de önerim oldu. Burası da Bursa Hayvanat Bahçesi gibi, Hayvan Sevgisi Aşılama Alanı olmalı, burayı da Bursalılar öğrenmeli ve gezmelidir, çocuklarını burada gezdirerek onlara sokak hayvanlarını tanıtmalı ve sevdirmelidirler. İşte bu tanıtımı kolaylaştırmak için;

Tesisin yerleştiği tepenin eteklerinde, ana trafik yollarının bulunduğu bir bölgede geniş bir otopark düzenleyip, araçlarını otoparka bırakan Bursalıları, tesise çıkaran bir otobüsü hattı oluşturulabilir,

Tesiste sağlıklı köpekler ve kediler için, çam ağaçlarının altındaki mevcut barınaklar genişletilerek sağlıklı köpek ve kediler ziyaretçilere sunulabilir,

Tesisi ziyarete gelenlerden isteyenlere, bir bedel alınarak, tüm tesis gezdirilebilir, istemeyenlere açık köpek ve kedi barınaklarında yaşayan hayvanları seyretmeleri, çocuklarına bu hayvanları sevdirmeleri, isterlerse beğendiği hayvanı bedelini ödeyerek satın alıp, evlerine götürmeleri, sağlanabilir. Böylece kentimizde coşkulu bir sokak hayvanı sevgisi pınarı da oluşturulmuş olur.

Ben bu vesile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e de bir Bursalı olarak seslenmek istiyorum; Lütfen Bursa’mızın bu değerli tesisine sahip çıkın ve bu tür barınağı olmayan Bursa İlçe Belediyelerine, üyesi olduğunuz Marmara ve Türkiye Belediyeler Birliği Belediyelerine benzer Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri kurmalarını önerin.