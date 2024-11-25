Değerli Okurlar,

Yıllar önce Bursa’ya ilk geldiğimde (1992) bir kız arkadaşımla Uludağ yolunda şehre hâkim bir manzarası olan bir yere arabayla yanaştığımda, arkadaşım, “Burada durmayalım. Bak, görmüyor musun, kaç araba genç var ve içki içiyorlar, gidelim” dedi. Ben de ona, “Niçin rahatsız oluyorsun, bir sorun olmaz. Hem sorunlu insanlarsa; bizim buradan gitmemiz, burayı temelli sorunlu insanlara bırakmamıza sebep olur” demiştim (bu felsefemi hep korudum ve yaşattım). Oraya park ettik ve manzarayı seyrederek sohbet ettik, hatta o çocuklarla da konuştuk. Sonra da herkes yoluna gitti.

Bu özel anı sizlerle paylaşmamın nedeni; dün akşam bir arkadaşımın bana, “Geçen gün Darmstadt caddesine gittim ardından parka gittim, kendimi yurt dışında hissettim, neredeyse Türk yoktu” dedi.

Bunlardan örnekle, her şeye rağmen SAHİP ÇIKMALIYIZ;

- Dilimize,

- Benliğimize,

- Gelenek ve göreneklerimize,

- Birbirimize,

- Vatanımıza,

- Sokağımıza,

- Hürriyetimize,

- Cumhuriyetimize,

- Kardeşliğimize,

- Arkadaşlığımıza,

- Bütünlüğümüze,

- Kadınlarımıza,

- Çocuklarımıza,

- Değerlerimize,

- Doğuştan sahip olup zamanla yitirilen ERDEMLERİMİZE…

Sahip çıkmadığımız değerler korumasız kalırlar ve birileri onları değersizleştirir, oraları doldurur; sonradan geri kazanmak için çok ama çok bedel ödemek gerekir.

Bugününüze ve yarınınıza sahip çıkın…

Saygılarımla