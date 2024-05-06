Mütekabiliyet TDK sözlüğünde “karşılıklılık” olarak geçiyor ve genelde yapılana karşılık vermek olarak gerçekleştiriliyor. İçinde bulunduğumuz Nisan ayında birçok dünya ülkesi, tarihte Ermeni’lere soykırım uyguladığımız yalanını, tarihi belgeler ortadayken açıklamayı tercih ediyor. Biz de ülke olarak; “o demedi, bu dedi, şimdi ne diyecek, hangi kelimeleri kullanacak, talihsiz olay mı diyecek” diyerek konuşup duruyoruz. Öncelikle; tüm tarih belgeleriyle tüm dünyanın elindeyken böyle söylemlere ve ithamlara maruz kalmanın hiç hoş bir durum olmadığını söylemeliyim. TÜRKİYE BU KONUYU ULUSLARARASI ARENADA DAVA HALİNE GETİRMELİ, İSPATLARINI ORTAYA KOYMALI VE KALICI BİR ŞEKİLDE SONLANDIRMALIDIR. AKSİNİ SÖYLEYENLER DE SUÇLANMALI VE BEDEL ÖDEMELİDİR.

Ayrıca, bizi itham eden tüm ülkelerin tarihte ve günümüzde; Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya’da yaptıkları ve yapmakta oldukları vahim olaylar için benzer karşı duruşu ve tepkiyi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Vize

Öte yandan, birçok dünya ülkesi; vatandaşlarımızın turistik veya ticari vize başvurularının birçoğunu ya reddediyor ya çok geç cevap veriyor ya da çok kısa süreli vizeler veriyor. Ben bu konuda da ülkemin, tüm bu ülkeler bize nasıl vize veriyorsa, aynı şekilde davranmasını diliyor ve istiyorum.

İşte; sana yapılana aynı şekilde karşılık verilmesine de MÜTEKABİLİYET deniyor. Bizim dış yatırımlara, turiste, para girişine, ticarete ihtiyacımız var ama ÜLKEMİZİN DE İTİBARI VAR.

Bu sebeple, haklı olduğumuz her konuda aynı şekilde karşılık verilmesini bir zorunluluk olarak görüyor ve yapılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla