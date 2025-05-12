Londra‘da metal fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin‘in önemli ticaret yetkilileri arasında yapılacak toplantının sonucuna ilişkin temkinli yaklaşımlarının Pekin‘in ekonomik teşvik çabalarına ilişkin iyimserlikten daha ağır basması nedeniyle düştü.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) gösterge bakır, yüzde 0,7 düşüşle 9.469,5 dolar/tona geriledi.

ABD‘li ve Çinli yetkililer arasında bu hafta sonu İsviçre‘de yapılması planlanan toplantı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticarette gümrük vergilerinin yüzde 100‘ün çok üzerine çıkmasına neden olan ve aylardır tırmanan gerilimin ardından geldi.

İki tarafın hem daha geniş kapsamlı tarifeleri hem de belirli ürünlere yönelik tarifeleri hafifletmeyi görüşmesi beklenirken, işlemciler bekleyip izlemeyi tercih ediyor.

Bir işlemci "Ticaret müzakerelerinin sonucu belirsizliğini koruyor. Olumlu bir sonuç çıkacağını varsayamasak da, ilişkilerimizde anlamlı ilerlemeler kaydedileceğine dair iyimserliğimizi koruyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve üst düzey yönetim yetkililerinin önümüzdeki iki hafta boyunca potansiyel ticaret anlaşmalarını gözden geçirerek hangilerini kabul edeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Bu arada, ticaret savaşının ortasında ekonomiyi desteklemek için Çin Merkez Bankası, 2025‘te ilk kez bankalar için zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşürerek yaklaşık 1 trilyon Yuan likiditeyi serbest bırakacağını bildirdi.

LME‘de alüminyum yüzde 0,9 kayıpla 2.405 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 kayıpla 2.405 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 kayıpla 1.919 dolar/tondan, kalay yüzde 0,9 düşüşle 31.700 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.680 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) bakır kontratı, hızla düşen stokların desteğiyle yüzde 0,1 artışla 77.770 Yuan/ton (10.761,63 dolar) oldu.

SHFE‘de alüminyum yüzde 1,8 kayıpla 19.505 Yuan/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 22.330 Yuan/tondan, kurşun yatay seyrederek 16.695 Yuan/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 124.690 Yuan/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 260.560 Yuan/tondan işlem gördü.