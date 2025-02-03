Londra‘da alüminyum fiyatları, Avrupa Birliği‘nin Ukrayna‘yı işgali nedeniyle yeni bir yaptırım paketi kapsamında Rusya‘dan metal ithalatının yasaklanmasını önermesinin ardından yükseldi.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık alüminyum, yüzde 0,3 artışla 2.627 dolar/tona yükseldi.

AB yasağının alüminyum alaşımlarını da kapsayacağı ve bir yıllık bir aşamalı dönemi olacağı belirtilen teklifte, bu dönem için 275.000 tonluk gerekli ithalatın muaf tutulacağı belirtildi.

Trade Data Monitor‘e göre, 27 üyeli blok geçen yılın Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 330.000 ton Rus birincil alüminyum ve alaşımları ithal etti.

Analistler, AB önerisinin ardından alüminyumun temel metallerdeki yükselişe öncülük ettiğini belirtti.

Bir analiste göre Rus alüminyumuna daha fazla yaptırım uygulama tehdidi, Çin‘e giden metal miktarında artışa neden oldu.

Gösterge bakır, geçen hafta 8 Ocak‘tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra 9.073 dolar/tonda sabit kaldı.

Dolar endeksi, Fed‘in bir gecede gevşeme döngüsüne ara vermesiyle bir önceki seansta ulaştığı bir haftanın en yüksek seviyesinden yüzde 0,1 düştü. LME‘de çinko yatay seyrederek 2.782,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 1.972 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 artışla 30.175 dolar/tondan, nikel ise yüzde 0,6 düşüşle 15.400 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle kapalı.