Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu 7. kez Bursa’da Gücümüz Eşitliğimiz zirvesini gerçekleştirdi. Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu BUSİAD, KALDER Bursa, BUİKAD olarak 3 güçlü sivil toplum kuruşu ile Yeşim Tekstil paydaşlığından oluşuyor. Kadının Güçlenmesi Platformu UN Global Compact imzacılarından biri. UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ahmet Dördüncü de zirvede bizler ile beraberdi. Bursa’nın yeni mekanı Villa Verde’de muhteşem deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen zirve, Kalder Bursa, BUSİAD ve BUİKAD’ın değerli başkanların açılış konuşmaları ile başladı. Bu sene zirvede iki önemli başlık konuşuldu, Kadın Liderliği; ‘ Her Seviyede Eşit Temsil ve Dahiliyet’ , Eşit İşe Eşit Ücret; ‘ Şirketlerin Sorumlulukları ve İyi Uygulamalar’ konularında panel konuşmacıları önemli konulara değindiler.

Zirveden beni çokça düşündüren biraz da üzerine okuduğum , araştırdığım Kadın Liderliği konusu; Kadın liderlerin iş dünyasında varoluşları, şirketlerin yönetim yapılarında önemli değişikliklere neden oluyor. Geleneksel hiyerarşik liderlik yaklaşımlarının yerini, daha yatay ve kapsayıcı liderlik modelleri alıyor. Kadınlar, daha işbirlikçi, empati odaklı ve insan merkezli bir liderlik anlayışı geliştiriyorlar. Bu özellikler, yalnızca ekiplerin performansını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanların iş yerindeki bağlılıklarını da güçlendiriyor.

Empati ve işbirliği becerileriyle kadın liderler, daha güçlü bir ekip ruhu yaratıyor ve daha verimli çalışma ortamları inşa ediyorlar, karar alma süreçlerine farklı perspektifler ekleyerek, iş dünyasında inovasyonu teşvik ediyorlar. Bu çeşitlilik, sorunlara daha geniş açılardan bakılmasına olanak tanıyarak yaratıcı çözümlerin önünü açıyor. Aslında, araştırmalar da bu durumu destekler nitelikte. McKinsey’in yaptığı bir araştırmaya göre, kadınların liderlik ettiği şirketlerin yüzde 21 oranında daha yüksek kârlılığa sahip olduğu görülüyor. Bu, kadın liderlerin yalnızca sosyal sorumluluk açısından değil, ekonomik performans açısından da büyük katkılar sağladığını gösteriyor.

Kadınların liderlikte daha fazla yer almasının, küresel ekonomi ve iş dünyası üzerindeki etkileri artık herkes tarafından kabul ediliyor. Ancak yeni dünyada kadın liderlerin oynayacağı rolün önemi, sadece ekonomik başarılarla sınırlı değil. Kadın liderlerin kriz anlarında gösterdikleri yönetim becerileri, COVID-19 pandemisi sürecinde de net bir şekilde ortaya çıktı. Almanya’da Angela Merkel, Yeni Zelanda’da Jacinda Ardern gibi kadın liderler, salgını yönetme biçimleriyle dünya çapında takdir topladılar. Bu liderler, kriz yönetiminde empati, şeffaflık ve bilimsel veriye dayalı karar alma süreçleriyle dikkat çektiler.

Kadın liderlerin dünya genelinde daha fazla yer bulması, sadece bir toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi değil, aynı zamanda geleceği inşa etme stratejisidir. Yeni dünyada başarılı olmak, çeşitliliği ve eşitliği kucaklamakla mümkün olacak. Kadınların liderlikte daha fazla yer alması, daha yenilikçi ve kapsayıcı bir dünya yaratma yolunda atılacak en önemli adımlardan biridir. Kadın liderlerin yükselişi, dünya genelinde toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin en güçlü motoru olacaktır.