Değerli Okurlar,

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 17-25 yaş arasındaki gençler arasında KONDA verileriyle hazırlanan raporda, 2015 yılı ile karşılaştırıldığında dikkat çekici değişimler var. Bu verilerin bir kısmını detaylı bir kısmını ise genel hatlarıyla sizlerle paylaşıyorum.

10 yıl önce gençlerin yüzde 67'si ve lise üzeri düzeyde eğitimliyken bu oran yüzde 84'e yükselmiş.

İlk / ortaokul mezunu: 15

Lise mezunu: 60

Üniversite ve üstü: 24

Gençlerin yüzde 10'u köylerde, dörtte biri ise metropollerde büyümüş.

Köy: 10

Kasaba/İlçe: 21

Şehir: 45

Büyükşehir/Metropol: 24

Kendine dindar deme oranı yarıya düşerken modern deme oranı yüzde 59'a yükselmiş. 2015 de modern diyenlerin oranı yüzde 42 iken 2025 de yüzde 59’a yükseldi. Geleneksel muhafazakâr gençlerin oranı 10 yılda yüzde 37’den 31’e, dindar muhafazakarların oranı ise yüzde 20’den 10’a düştü.

Modern: 59

Geleneksel Muhafazakâr: 31

Dindar Muhafazakâr: 10

Son 10 yılda eğitimdeki genç oranı azalıyor .

Beyaz yaka: 11

İşçi / Esnaf: 19

Diğer: 11

Ev kadını: 5

Öğrenci: 41

İşsiz / Çalışamaz: 13

Sadece para kazanmak için değil, kariyerim için de çalışırım diyenler 10 yıl öncekine benzer; yüzde 72.

İnternetten alışveriş 10 yıl önce yüzde 34 iken şu anda yüzde 83.

Her 10 gençten 6'sı internetten market alışverişi yapıyor; yüzde 60.

Arkadaşlarla dışarıda sık sık ve her zaman yemek yiyenlerin oranı yüzde 49, hiçbir zaman diyenler yüzde 5.

Her zaman: 16

Sık sık: 33

Bazen: 34

Nadiren: 12

Hiç: 5

10 gençten 8'i hiçbir zaman tatilde yurtdışına gitmemiş.

Damadım/gelinim farklı etnik kökenden olabilir diyenlerin oranı yüzde 50'den yüzde 70'e yükselmiş.

Damadım/gelinim farklı mezhepten olabilir diyenlerin oranı yüzde 69.

Kızımın veya oğlumun farklı cinsel yönelimleri olabilir diyen gençlerin oranı 10 yıl önce yüzde 11 iken, şimdi yüzde 21 .

Kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır diyenlerin oranı yüzde 57'den yüzde 22'ye gerilemiş.

Kadınlar istiyorsa çocuk aldırabilir, kürtaj yaptırabilir diyenlerin oranı yüzde 30’dan yüzde 55’e gelmiş.

Kültürel etkinliklere katılmayan sayısı 10 öncesine göre yüzde 29'dan yüzde 25'e gerilemiş.

Çok mutsuzum ve mutsuzum diyenler 2015'te yüzde 9 iken şu anda yüzde 22. Mutluyum cevabı veren gençlerin oranı yüzde 55’ten yüzde 33’e düşmüş .

Çok mutlu: 4

Mutlu: 29

Ne mutlu ne mutsuz: 45

Mutsuz: 15

Çok mutsuz: 7

Özgürlüklerin kısıtlanmasına dair endişe yükselmiş. Her 10 gençten 8'i özgürlükleri konusunda endişeli, yani yüzde 80. Bu oran 10 yıl önce yüzde 60 imiş.

Her 10 gençten 8'i parasız kalıp muhtaç olmaktan korkuyor.

Gençlerin sadece yüzde 8'i Türkiye'deki demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu belirtiyor .

Başka verilerde var ancak ben sizlerle bir kısmını paylaştım. Bu değişimleri tekrar tekrar incelemenizi rica ediyorum, zira ülkemizin ve dünyanın gidişatına yön verecek nesil bu durumda. Çocuklar kendiliğinden böyle olmadılar; yanlış eğitim, yanlış medya, yanlış yönetim ve yanlış rol modeller onları olumsuz etkiledi. Halbuki ONLAR, ÜMİDİMİZ ve GELECEĞİMİZ.

Doğru imkân ve ortamları yaratmak için hiçbir zaman geç değil, hayatın gidişatına 4-5 senede bir sandığa gitmekle dokunulmaz…

Saygılarımla.